Até quem tem SCORE BAIXO e está NEGATIVADO pode ter o cartão roxinho; saiba como

O Nubank, uma das fintechs mais populares e valiosas da América Latina, ampliou suas oportunidades de crédito, disponibilizando um novo serviço para clientes com baixo score ou nome sujo. Vamos entender como essa inovação funciona e como solicitar o famoso cartão roxinho.

Nubank: Uma visão geral

Fundada em 2013 em São Paulo por Cristina Junqueira, David Vélez e Edward Wible, a Nubank rapidamente se tornou uma das startups de maior sucesso na região. A empresa, que opera como um banco digital e fornecedor de cartões de crédito, conquistou os brasileiros com suas vantagens e facilidades, além de constantemente buscar melhorar a experiência do usuário.

A relevância da Nubank no cenário financeiro

Hoje, a Nubank é classificada como uma das empresas mais valiosas da América Latina, superando até mesmo bancos tradicionais como o Banco do Brasil. Sua abordagem disruptiva e centrada no cliente provou ser um modelo de negócio eficaz, atraindo milhões de clientes em todo o país.

A Tecnologia por Trás do Nubank

A tecnologia é a força motriz por trás da revolução que o Nubank está provocando no setor financeiro. Através de seu aplicativo, os usuários podem gerenciar suas contas, fazer transferências, pagar contas e até solicitar empréstimos. Tudo isso pode ser feito de qualquer lugar, a qualquer hora.

Segurança Digital



A segurança é uma das principais preocupações quando se trata de finanças digitais. O Nubank utiliza várias medidas de segurança para proteger as informações e o dinheiro de seus usuários. Isso inclui criptografia de dados, autenticação de dois fatores e monitoramento constante de atividades suspeitas.

Novidades para Clientes com Baixo Score ou Negativados

Recentemente, o Nubank anunciou uma novidade que tem agitado o mercado: passou a aprovar crédito para clientes com baixo score no Serasa e para aqueles que estão negativados. A empresa lançou uma nova modalidade de cartão de crédito que permite aos usuários construírem o próprio limite.

Como Funciona a Nova Modalidade de Cartão de Crédito

A nova modalidade de cartão do Nubank não possui limite pré-aprovado. Para liberar o limite, o cliente deve fazer uma reserva com o valor disponível na conta do Nubank, que ficará indisponível para uso enquanto o cliente realiza compras no crédito. No aplicativo, a opção é mostrada como “Reservar valor como limite”.

Por exemplo, se um cliente deseja ter R$ 300 para utilizar na função crédito, ele deverá reservar R$ 300 de sua conta como limite do cartão. Esse valor será liberado imediatamente para uso no crédito. Se, por exemplo, o cliente fizer uma compra de R$ 250, essa parte do dinheiro ficará indisponível para ser usada e o limite disponível passará a ser de R$ 50.

Passo a Passo para Solicitar o Cartão do Nubank

Para solicitar o crédito para negativados, siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo do Nubank e clique na área “Cartão de crédito” e depois em “Ajustar limite”; Clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e clique em continuar; Escolha o valor da sua conta do Nubank que deseja reservar para ser usado como limite de crédito; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto, em poucos instantes o limite ficará disponível.

Outras Opções de Cartão de Crédito para Negativados

Apesar da inovação do Nubank, existem outras modalidades de cartões que podem ser uma alternativa para quem está com o “nome sujo”. Entre eles, destacam-se o cartão de crédito pré-pago e o cartão de crédito consignado.

Cartão Pré-Pago

No cartão de crédito pré-pago, as instituições buscam garantir o pagamento da fatura. Para utilizar um cartão pré-pago, basta recarregá-lo e iniciar as compras. Portanto, é impossível gastar mais dinheiro do que se tem. Essas recargas podem ser feitas via boleto bancário ou depósito.

Cartão de Crédito Consignado

O cartão de crédito consignado é uma opção para funcionários públicos, aposentados ou pensionistas do INSS, funcionários das Forças Armadas ou trabalhadores de empresas privadas no regime CLT. A grande vantagem deste cartão é que ele não passa por uma consulta do SPC/Serasa.

O futuro do crédito

A decisão da Nubank de aprovar crédito para baixo score e negativados pode sinalizar uma mudança no setor financeiro. À medida que mais empresas começam a seguir o exemplo da Nubank, pode ser que vejamos uma maior inclusão e equidade no acesso ao crédito.

Nubank: Inovação constante

Esta nova modalidade de crédito é apenas a mais recente de uma série de inovações da Nubank. A empresa tem um histórico de pioneirismo, desde ser uma das primeiras fintechs no Brasil até a introdução de serviços como contas digitais e cartões de crédito sem anuidade.

A inclusão financeira é um desafio no Brasil e no mundo. Dessa forma, o Nubank, com sua proposta inovadora, tem contribuído para que mais pessoas tenham acesso a serviços financeiros de qualidade. A nova modalidade de cartão de crédito para negativados e pessoas com baixo score é um passo importante nessa direção.

Não importa qual seja sua situação financeira, há sempre uma solução que pode atender às suas necessidades. E, agora, com o Nubank, até mesmo quem tem o nome sujo ou baixo score pode ter um cartão de crédito.