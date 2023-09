ATENÇÃO! Amazon confirma SUPER LIQUIDAÇÃO em outubro para todo o país

A gigante do comércio eletrônico, Amazon, tão querida pelos brasileiros, está prestes a lançar um evento incrível que vai agitar todo o país. Este evento especial oferecerá 48 horas repletas de descontos imperdíveis.

Centenas de produtos estarão com preços mais atrativos do que nunca, tornando a compra dos seus desejos ainda mais acessível. E não para por aí, pois a empresa está indo além, para garantir que os consumidores tenham uma experiência incrível.

Além dos descontos tentadores, os consumidores terão a comodidade de parcelar suas compras em até 10 vezes, tornando mais fácil do que nunca adquirir aquele produto dos sonhos.

E como se isso já não fosse suficiente, a Amazon também está oferecendo a opção de frete grátis, permitindo que os compradores recebam seus pedidos em qualquer lugar do Brasil.

Este evento tão aguardado está pertinho, e será uma grande oportunidade para muitas pessoas. Quer saber mais? Então continue a leitura e descubra os detalhes desta mega promoção!

Entenda melhor sobre a promoção que acontecerá em outubro

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (18) que realizará uma grande promoção, chamada de Mega Oferta Prime, nos dias 10 e 11 de outubro de 2023.

O evento será exclusivo para membros Prime, que contam com uma série de benefícios, como frete grátis, descontos e serviços exclusivos.

A Mega Oferta Prime contará com descontos em uma ampla seleção de produtos, incluindo eletrônicos, eletrodomésticos, livros, roupas, brinquedos e muito mais.

Algumas das marcas participantes incluem Dell, Intelbras, Black+Decker, Insdin, JBL, Lenovo, Philco, Samsung e Wella.

Além disso, pequenas e médias empresas presentes no marketplace da Amazon também terão ofertas exclusivas para assinantes Prime.

Vale pontuar que, o evento terá duração de 48 horas e começará no dia 10 de outubro, às 00h. Os membros Prime poderão acompanhar as ofertas no site e aplicativo da Amazon.

“O Mega Oferta Amazon Prime chega ao Brasil como uma nova forma de celebrar os membros Prime, oferecendo a eles mais uma oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas, um dos muitos benefícios de ser um membro da nossa assinatura. Estamos empenhados em tornar esse evento muito especial para nossos clientes e trazer ainda mais economia traduzida em ótimos preços e conveniência, e para que não precisem esperar até a Black Friday para aproveitar ótimas ofertas”, afirmou o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini.

Portanto, se você é membro Prime da Amazon, fique atento à Mega Oferta Prime. O evento é uma ótima oportunidade para economizar dinheiro em suas compras.

Empresas vinculadas a Amazon também serão beneficiadas

Ademais, um estudo encomendado pela Amazon revelou que no Brasil, mais de 50 mil vendedores estão registrados na plataforma, totalizando impressionantes 9,6 milhões de produtos disponíveis em seu site.

Diante disso a instituição também se comprometeu a demonstrar seu apoio aos pequenos empreendedores que confiam na plataforma para comercializar seus produtos. Dessa forma, eles poderão se beneficiar também do Mega Oferta Prime.

Os vendedores têm a opção de participar de várias promoções e campanhas de marketing oferecidas pela companhia, para aumentar a visibilidade de seus produtos.

O principal objetivo da empresa é capacitar e fortalecer seus parceiros vendedores, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico do país.

De acordo com Ricardo Garrido, diretor de marketplace da Amazon Brasil, essa iniciativa visa não apenas beneficiar os vendedores, mas também contribuir para o crescimento sustentável da economia local.

Em resumo, a parceria beneficia tanto a Amazon quanto os vendedores, permitindo que eles alcancem um público mais amplo e expandam seus negócios.

Outra novidade da Amazon

Por fim, vale mencionar ainda uma outra novidade divulgada recentemente. Assim, a Amazon acaba de anunciar, em parceria com o Bradesco, seu próprio cartão de crédito, que inclusive, já disponível para solicitação.

Esta oferta promete uma série de vantagens atraentes para os consumidores e está disponível em duas variantes:

Cartão Amazon: Destinado a não assinantes prime;

Cartão Amazon Prime: Destinados a assinantes do Prime.

Ambas as versões compartilham alguns benefícios essenciais:

Anuidade Gratuita: Disponível para todos os clientes; Cashback: Proporciona um retorno de 5% do valor gasto em compras na Amazon em forma de pontos, que podem ser usados para futuras compras; Parcelamento Estendido: Oferece a opção de parcelar compras na Amazon em até 15 vezes sem juros.

Entretanto o cartão Amazon Prime, apresenta benefícios adicionais:

Assinatura Amazon Prime Grátis por 1 Ano: Oferece um ano gratuito de assinatura do Amazon Prime;

Desconto de 50% no Cinemark: Proporciona um desconto de 50% na compra de ingressos de cinema no Cinemark.

Embora essas vantagens pareçam muito atraentes, é importante notar que algumas críticas têm surgido. O mais notável é o problema com a contabilização dos pontos, que foi motivo de reclamação por parte dos clientes.

Entretanto, a principal preocupação que tem sido amplamente expressa nos comentários é a dificuldade de ser aprovado para o cartão, mesmo para indivíduos com uma pontuação de crédito elevada.

Para solicitar o cartão de crédito Amazon, os interessados podem visitar o site oficial da Empresa, fazer o login em suas contas e seguir o processo de pedido.

É uma oportunidade tentadora para os amantes de compras online, mas é importante que os consumidores estejam cientes das possíveis questões antes de se inscreverem.