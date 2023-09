ATENÇÃO! Banco propõe revisão no valor do Bolsa Família e brasileiros ficam PREOCUPADOS

Neste ano, a equipe social do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revisou o valor do Bolsa Família, realizando uma série de ajustes significativos.

Essas mudanças não apenas substituíram o Auxílio Brasil, que havia sido implementado na gestão anterior, mas também resultaram em um aumento substancial no benefício, que agora é R$ 200 maior do que anteriormente.

No entanto, um novo levantamento aponta para a possibilidade de um modelo ainda mais eficaz e abrangente para o repasse desse importante auxílio social.

A divulgação dessa análise ocorreu recentemente, mais especificamente na última terça-feira (26), por meio de uma nota técnica elaborada pelo Banco Mundial.

Esse documento, focado no valor do Bolsa Família e na sua forma de funcionamento, chamou a atenção de diversos setores da sociedade.

Vale ressaltar que o Bolsa Família, um programa que teve seu início em 2003, voltou a operar plenamente neste ano, após ter sido temporariamente substituído durante a gestão do governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2021.

Enfim, neste contexto, é importante entender o que a instituição está propondo e esclarecer as dúvidas que possam surgir em relação a essas propostas.

No texto a seguir, abordaremos em detalhes as recomendações do Banco Mundial e como elas podem impactar o futuro do Bolsa Família no Brasil. Portanto, nos acompanhe nessa leitura.

Retorno do Bolsa Família



O compromisso de restabelecer o programa de transferência de renda foi uma das promessas centrais de Lula durante sua campanha eleitoral.

Cumprindo rapidamente essa promessa, o presidente emitiu uma Medida Provisória de implementação imediata assim que tomou posse da presidência.

Assim, esta ação não apenas efetivou a promessa do retorno do Bolsa Família, mas também elevou o valor a ser repassado aos beneficiários.

Anteriormente, o programa fornecia R$ 400, porém, com a nova medida, o valor foi aumentado para R$ 600 neste ano, representando um alívio financeiro significativo para milhões de brasileiros.

Além disso, outra importante medida anunciada por Lula em março e que agora se tornou oficial é o aumento do valor do Bolsa Família, especialmente direcionado para grupos familiares mais numerosos.

O presidente destacou uma crítica válida ao sistema anterior, que igualava os benefícios concedidos a famílias unipessoais e às que tinham crianças, jovens e gestantes.

Essa abordagem desigual estava em desacordo com as necessidades reais das famílias, e a nova medida visa corrigir essa injustiça ao fornecer um suporte financeiro mais adequado e equitativo através do Bolsa Família.

Refletindo dessa forma as diferentes circunstâncias em que os beneficiários se encontram.

Entenda a proposta de revisão do programa pelo Banco Mundial

Antes de tudo, é importante destacar que hoje, a composição do valor do Bolsa Família é delineada da seguinte maneira: um montante mínimo de R$ 600 é destinado a cada família inscrita no programa.

Ademais, o piso é acrescido de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos e R$ 50 para crianças com mais de 7 anos, jovens de até 18 anos e gestantes.

O governo tem a intenção de estabelecer um pagamento de R$ 142 por mês para cada indivíduo dentro da família beneficiária.

No mês de setembro, por exemplo, com um total de 21,47 milhões de famílias sendo beneficiadas, o valor médio do Bolsa Família atingiu a marca de R$ 686,89.

Contudo, o Banco Mundial propôs uma revisão e um aumento na quantia a ser fornecida pelo governo. A sugestão inclui:

Um pagamento de R$ 150 para cada membro da família incluído no programa;

Um adicional de R$ 150 para cada criança ou jovem de até 18 anos;

No entanto, o governo abriria mão do formato atual em que cada família recebe um pagamento mínimo de R$ 600. Ou seja, não haveria mais um valor mínimo garantido.

De acordo com o Banco Mundial, esse novo modelo beneficiaria cerca de 46% das famílias atualmente atendidas pelo Bolsa Família. No entanto, aproximadamente 43% dos beneficiários poderiam enfrentar reduções nos valores que recebem.

Em resumo, a proposta visa aprimorar o sistema de assistência social, tornando-o mais abrangente e direcionando recursos adicionais para crianças e jovens.

Mas também, vale mencionar que, a mesma levanta preocupações sobre o impacto nas famílias que atualmente dependem do valor mínimo garantido.