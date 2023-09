ATENÇÃO! Benefício EXCLUSIVO no valor de R$ 4 mil é liberado para quem é MEI

Os Microempreendedores Individuais (MEI) têm à sua disposição uma ampla gama de vantagens ao optarem pela formalização.

Agora, para acrescentar ainda mais apoio a esses profissionais, foi lançado um benefício excepcional no valor de R$4 mil, denominado “Auxílio Recomeço para o Empreendedor”.

Esse programa especial está sendo implementado inicialmente em Rio Branco, no estado do Acre, oferecendo assistência financeira valiosa não apenas para quem é MEI, mas também para microempresas e pequenos produtores rurais da região.

Assim, a iniciativa visa apoiar e fortalecer o ambiente empreendedor local, oferecendo recursos financeiros adicionais para aqueles que buscam iniciar ou expandir seus negócios.

Com o auxílio, os beneficiários podem contar com um suporte financeiro significativo, permitindo-lhes enfrentar desafios econômicos e oportunidades de crescimento com maior confiança e resiliência.

Vale pontuar ainda que, essa iniciativa reconhece a importância dessa categoria para a economia em geral. É importante ter em mente que o governo está ciente da evolução desse grupo de empreendedores.

Para se ter uma ideia, em março de 2023 já eram contabilizados 15,1 milhões de profissionais classificados como MEI.

Assim, essa iniciativa do governo do Acre pode ser uma ferramenta crucial para a recuperação econômica de empreendedores individuais, especialmente após os desafios enfrentados devido à pandemia e os desastres naturais que o estado sofreu recentemente.

Além disso, é importante ressaltar que, diante do crescimento exponencial da categoria MEI é muito provável que benefícios semelhantes sejam implementados em outras regiões do país.



Enfim, quer entender muito mais sobre esse valor que está sendo disponibilizado, bem como, a forma de solicitar esse auxílio? Nos acompanhe nesse texto.

Entenda melhor sobre o benefício disponibilizado no Acre para quem é MEI

Diante da situação de extrema necessidade causada pelas devastadoras enxurradas dos igarapés e pelas inundações do Rio Acre, um importante benefício especial e emergencial está sendo disponibilizado.

A iniciativa visa apoiar tanto pessoas físicas quanto jurídicas (MEI) que enfrentam temporariamente a vulnerabilidade decorrente desses desastres naturais.

Para aliviar o fardo das vítimas, o governo está oferecendo um auxílio financeiro que pode chegar a até R$ 2 mil para indivíduos que desempenham atividades urbanas ou rurais.

Já para empresas devidamente certificadas pela regulamentação de Micro Empreendedor Individual (MEI), o benefício é de até R$ 4 mil.

Dessa forma, esses valores visam proporcionar um alívio financeiro imediato e eficaz para aqueles que foram afetados.

As pessoas elegíveis para receber esse auxílio são aquelas que enfrentaram prejuízos como enxurradas, deslizamentos de encostas e taludes, desmoronamentos parciais ou totais, bem como tiveram suas edificações interditadas pela Defesa Civil do Rio Branco.

É importante ressaltar que esse benefício destina-se a proporcionar um suporte essencial a indivíduos e empresas que estão passando por dificuldades em virtude dessas situações de emergência.

Como solicitar?

Para solicitar o benefício, é necessário comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), localizada na Rua Goldwasser Santos, no Bairro do Bosque.

Ao se dirigir à secretaria, os interessados devem apresentar documentos como o CPF, CNPJ para quem é MEI e comprovante de endereço, além de outros documentos mencionados no Diário Oficial do Estado do Acre.

O objetivo principal dessa iniciativa é oferecer apoio direto e imediato àqueles que mais precisam. Garantindo assim que as pessoas e empresas afetadas por esses desastres naturais possam superar esse momento desafiador e reconstruir suas vidas e negócios

Informações adicionais sobre a categoria MEI

O termo “MEI” corresponde à abreviação de Microempreendedor Individual, uma categoria criada com o intuito de regularizar a situação de trabalhadores informais.

Dentre eles, os motoristas de aplicativo, fotógrafos, cabelereiros, jornalistas, confeiteiros, profissionais do marketing digital, chaveiros e outros profissionais semelhantes.

O processo de abertura de um MEI é descomplicado e gratuito. Basta acessar o Portal do Empreendedor e preencher um formulário que detalha os serviços oferecidos. Uma vez feito isso, o empreendedor recebe seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

A partir desse ponto, é necessário encaminhar-se à prefeitura de sua cidade para solicitar o alvará, caso deseje estabelecer um ponto comercial.

O alvará é um documento essencial para operar legalmente e é emitido pelas autoridades locais para garantir que o negócio esteja de acordo com as regulamentações municipais.

A vantagem de se tornar um MEI está na simplificação dos processos de formalização, redução da carga tributária e acesso a benefícios previdenciários. Como por exemplo, a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade.

Além disso, essa categoria permite a emissão de notas fiscais, facilitando a formalização e o crescimento do negócio.