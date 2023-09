Atenção! Cadastro Único aprova NOVO BENEFÍCIO complementar e inscritos comemoram

Os cidadãos brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social e estão registrados no Cadastro Único adquirem o direito de receber benefícios sociais.

Esses benefícios nem sempre são concedidos por meio de transferência de renda, ou seja, com depósito direto em suas contas bancárias como ocorre com o Bolsa Família. Nesse contexto, o governo agora anunciou uma nova abordagem para a distribuição de benefícios adicionais.

Vale destacar que, ao se inscrever no Cadastro Único, o cidadão não automaticamente passa a ter acesso imediato aos benefícios fornecidos pelo poder público.

Entretanto, ele fica elegível para receber esses benefícios quando o orçamento do seu município permite sua liberação. Essencialmente, isso significa que o cidadão está à espera de uma oportunidade para ser contemplado caso haja alocamento de recursos disponíveis no seu município.

Afinal, praticamente todos os programas sociais utilizam o Cadastro Único como o principal ponto de entrada para identificar e atender os cidadãos em situação de vulnerabilidade social, tornando-o uma plataforma fundamental para a distribuição de assistência social no Brasil.

E então, quer saber mais sobre essa nova iniciativa social que será disponibilizada para os inscritos no CadÚnico? Continue conosco nessa leitura.

Conheça o novo benefício disponibilizado pelo Cadastro Único

Como mencionamos anteriormente, o governo federal está lançando um novo benefício destinado aos cidadãos inscritos no Cadastro Único.



Com um foco determinado em melhorar a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade, o governo está fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Mas como será exatamente esse novo benefício?

Bom, o auxílio adicional é uma iniciativa que visa entregar mensalmente 1 cesta básica por família beneficiada. Isso significa que as famílias cadastradas no Cadastro Único poderão contar com o suporte crucial de alimentos essenciais para suas necessidades diárias.

Essa ação representa um passo significativo para mitigar a insegurança alimentar e promover uma melhor qualidade de vida para os brasileiros em situação de vulnerabilidade. É uma demonstração clara do compromisso do governo em proporcionar assistência abrangente e direcionada às famílias que mais precisam.

É importante ressaltar que o cadastramento leva em consideração a pertinência de algumas famílias a grupos específicos, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas em situação de rua.

O Cadastro Único reconhece a diversidade de necessidades e realidades das famílias brasileiras, e seu lema “Conhecer para incluir” reflete o compromisso de entender profundamente essas nuances para garantir uma inclusão social eficaz e abrangente.

Por isso, é muito importante manter a inscrição atualizada e sem irregularidades. Assim você pode garantir a participação em todos os programas de assistência prestadas pelo governo.

Como funciona a seleção de beneficiários do Cadastro Único?

Com as informações coletadas e reunidas nesse sistema, o governo consegue identificar as pessoas que mais precisam de assistências. Assim, o Cadastro Único não só revela quem são essas famílias, mas também fornece informações detalhadas sobre suas condições socioeconômicas, composição familiar e outras características importantes.

Com base nesse conhecimento abrangente, o governo pode formular políticas sociais mais eficazes e direcionadas, buscando oferecer o suporte necessário para melhorar as condições de vida dessas comunidades.

Além disso, o Cadastro Único não se limita apenas a fornecer informações estáticas; ele é uma ferramenta dinâmica que permite ao governo acompanhar as mudanças nas circunstâncias dessas famílias ao longo do tempo, garantindo que os programas de assistência estejam sempre alinhados com suas necessidades em constante evolução.

A partir disso é gerado um NIS (Número de Identificação Social) para cada um, com este NIS, os inscritos no CadÚnico poderão participar de benefícios como:

Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Bolsa Verde;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Pró Jovem Adolescente;

Benefício de prestação continuada (BPC);

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;

Aposentadoria para pessoas de baixa renda;

Minha Casa Minha Vida;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Passe Livre (para pessoas com deficiência);

Isenção de taxas em Concursos Públicos;

Bolsa estiagem;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Carta Social;

Água para todos;

Carteira do Idoso;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (Fomento);

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Cisternas;

Telefone Popular;

Vale Gás;

Programa Brasil Carinhoso.

Quem Pode se Cadastrar?

Em resumo, o Cadastro Único é uma ferramenta essencial para identificar e auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Mas uma dúvida comum ainda é sobre quem é elegível para o cadastramento nesse sistema.

Para ter direito a benefícios sociais: Famílias que vivem com uma renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa têm o direito e a importância de serem registradas no Cadastro Único. Este é um passo fundamental para acessar diversos programas de assistência social e oportunidades que visam melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

Para famílias com renda acima desse valor: Mesmo aquelas com renda ligeiramente acima desse limite podem e devem se cadastrar. O Cadastro Único não é exclusivo para a concessão de benefícios de transferência de renda; ele também abre portas para participar de programas e serviços específicos que podem abranger áreas como educação, saúde e capacitação profissional.

Lembrando que estes são as especificações do CadÚnico, e não para a concessão de benefícios como o Bolsa Família, que possui requisitos próprios tanto de renda quanto de condicionalidade.