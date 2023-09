Atenção consumidores! Preço da CARNE está EM QUEDA e diversos cortes ficam mais acessíveis

Um dos itens mais aguardados pelos consumidores brasileiros, a carne, está com preços significativamente mais baixos no país, com uma redução média de 9,65% ao longo dos primeiros oito meses deste ano.

Isso significa que fazer um churrasco em família agora está mais acessível do que nunca, com cortes de carne variando de 0,4% a impressionantes 17% de redução de preço no mesmo período.

Essa tendência de preços mais baixos não se limita apenas à carne, pois dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostram que vários produtos experimentaram quedas em seus valores ao longo deste ano.

Essa, sem dúvidas, é uma notícia bem-vinda para os consumidores, que agora têm a oportunidade de economizar em suas compras cotidianas.

Para aqueles que adoram um bom churrasco, essa redução nos preços dos cortes de carne é especialmente notável. Agora, os brasileiros podem desfrutar de suas refeições favoritas com a família e amigos sem que isso pese tanto no bolso.

Vamos dar uma olhada em quais cortes específicos estão mais em conta e prontos para serem grelhados com perfeição!

Informações adicionais sobre o IPCA

Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou variações significativas em diferentes segmentos.



Notadamente, os preços dos alimentos e bebidas apresentaram uma queda expressiva de -0,85%, enquanto os artigos de residência registraram uma ligeira queda de -0,04%, e os custos relacionados à comunicação tiveram um aumento modesto de 0,09%.

Dentre os alimentos, a cebola liderou as reduções de preço com uma impressionante queda de 43,71%, tornando-se o item mais destacado nesse sentido.

Em seguida, a laranja apresentou uma redução de -36,14%, seguida pelo óleo de soja com -28,86%. O abacate também teve uma queda notável de -25,79%, e a batata inglesa encerrou a lista com uma diminuição de -19,33%.

Essas variações nos preços dos alimentos são reflexo de diversos fatores, incluindo sazonalidade, condições climáticas, oferta e demanda.

O consumidor atento a essas flutuações pode tomar decisões mais informadas ao planejar suas compras e despesas, aproveitando oportunidades de economia quando os preços caem em determinados produtos.

Redução no preço da carne no Brasil

Chegou o tão esperado momento para os brasileiros, pois os preços da carne estão mais acessíveis em todo o país. No que diz respeito à categoria de proteínas, à qual a carne pertence, observamos reduções significativas nos valores de outros produtos também.

Os ovos, por exemplo, tiveram uma queda de preço notável, atingindo uma diminuição de 12,94%. O frango em pedaços, por sua vez, teve uma redução de 11,69% em seu valor, enquanto o frango inteiro ficou 9,79% mais barato.

Para dar uma visão mais detalhada, vejamos como cada tipo de corte de carne experimentou uma redução de preço notável durante o período de janeiro a agosto deste ano:

Filé-mignon: Experimentou uma impressionante diminuição de 16,95% em seu valor;

Alcatra: Teve uma redução de preços de 13,46%;

Contrafilé: Seu valor caiu 11,77%;

Pá (paleta bovina): Registrou uma queda de 10,5% nos preços;

Fígado: Apresentou uma redução de 10,15%;

Costela: Teve seu preço reduzido em 9,95%;

Capa de filé: Experimentou uma diminuição de 9,7%;

Acém: Seu valor caiu 9,49%;

Picanha: Teve uma redução de 9,14% nos preços;

Patinho: Registrou uma queda de 8,82%;

Peito: Apresentou uma redução de 8,73%;

Chã de dentro: Teve seu preço reduzido em 8,54%;

Lagarto comum: Experimentou uma diminuição de 8,38%;

Lagarto redondo: Seu valor caiu 8,31%;

Músculo: Registrou uma queda de 7,41% nos preços;

Carne de porco: Apresentou uma redução de 4,65%

Cupim: Experimentou uma diminuição de 4,13%;

Carne de carneiro: Teve um leve declínio de 0,4%.

Enfim, essas reduções nos preços da carne e outros produtos de proteína são uma ótima notícia para os consumidores brasileiros, proporcionando uma oportunidade para desfrutar de refeições de qualidade a preços mais acessíveis.

Cenário atual da inflação no Brasil

Apesar da queda no preço da carne, é importante destacar que no mês de agosto, registrou-se um incremento de 0,23% na taxa de inflação do país, sendo esse resultado influenciado por aumentos em diversos setores da economia:

Habitação: Experimentou um acréscimo de 1,11% nos preços;

Vestuário: Apresentou um aumento de 0,54% nos custos;

Transportes: Teve uma elevação de 0,34% em seus valores;

Saúde e cuidados pessoais: Registrou um crescimento de 0,58% nos preços;

Despesas pessoais: Observou-se uma alta de 0,38% nesse segmento;

Educação: Os custos educacionais subiram 0,69%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado mensalmente, desempenha um papel fundamental na monitorização da inflação e na avaliação das variações no custo de vida.

Além disso, ele oferece uma visão abrangente da evolução dos preços ao consumidor em diversos setores da economia.

Em relação ao acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA atingiu a marca de 4,61%, superando a expectativa de 3,99% que estava prevista para esse período. Essa taxa mais elevada pode ter implicações significativas para a economia e o poder de compra dos consumidores.