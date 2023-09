ATENÇÃO! CRAS convoca beneficiários do BOLSA FAMÍLIA nesta semana

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) é uma instituição fundamental para o funcionamento de diversos programas sociais do governo federal. Em parceria com o Cadastro Único (CadÚnico), o CRAS fornece os formulários necessários para cada programa, tira dúvidas e acompanha os beneficiários. Para garantir que as famílias atendam aos critérios dos programas sociais e mantenham seus benefícios, é importante que elas compareçam regularmente às unidades do CRAS.

Dentre os programas sociais vigentes, o Bolsa Família se destaca como o principal. Neste artigo, vamos abordar como funciona a convocação de beneficiários do Bolsa Família pelo CRAS e a importância de atualizar o registro no CadÚnico.

Como realizar a atualização do cadastro no CRAS para o Bolsa Família

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família atualizem regularmente o seu cadastro no CRAS, a fim de evitar a suspensão do pagamento mensal do benefício. Caso o cadastro não tenha sido atualizado nos últimos quatro anos, é necessário comparecer ao CRAS mais próximo da residência e realizar a atualização.

É importante ressaltar que alguns municípios apresentam casos irregulares, nos quais famílias recebem o benefício sem atender aos critérios estabelecidos. Por isso, a atualização do cadastro tem como objetivo corrigir essas situações e fornecer o benefício apenas para aqueles que realmente necessitam e atendem aos requisitos.

Caso o beneficiário prefira, é possível atualizar o cadastro pela internet, por meio da plataforma do Gov.br. Essa opção pode ser mais conveniente para aqueles que não têm disponibilidade para comparecer pessoalmente ao CRAS.

Requisitos do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Para ser um beneficiário do programa, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Renda per capita familiar e mensal de até R$ 218; Morar sozinho e pagar suas próprias despesas, com renda mensal de até R$ 218.



Caso a família atenda aos critérios de renda, é necessário procurar o CRAS mais próximo da residência e solicitar um atendimento social. Durante esse atendimento, um técnico realizará uma avaliação para verificar se a família se enquadra nos critérios estabelecidos pelo programa.

Se o parecer do profissional for positivo, o beneficiário será encaminhado para uma entrevista social, na qual serão solicitadas informações pessoais. É importante ressaltar que, caso ocorra alguma mudança na estrutura familiar, é necessário fazer uma nova atualização do cadastro.

Importância da atualização do cadastro no CadÚnico

Mesmo que não haja mudanças na estrutura familiar, é obrigatório que o beneficiário atualize o cadastro no CadÚnico a cada dois anos. Essa atualização é fundamental para garantir que as informações estejam sempre atualizadas e que o beneficiário continue a receber o Bolsa Família.

Além disso, é importante ressaltar que a atualização do cadastro no CadÚnico é um requisito para a manutenção de outros benefícios sociais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), o Auxílio Gás, o Minha Casa, Minha Vida, entre outros. Portanto, manter o cadastro atualizado no CRAS é essencial para garantir o acesso a esses programas.

Ademais, o CRAS desempenha um papel fundamental na garantia dos direitos sociais dos cidadãos, sendo responsável por auxiliar na atualização do cadastro no CadÚnico e na convocação de beneficiários do Bolsa Família. É importante que os beneficiários do programa estejam atentos às obrigações e compareçam regularmente ao CRAS para atualizar o cadastro, a fim de evitar a suspensão do benefício.

A atualização do cadastro no CadÚnico não apenas garante o acesso ao Bolsa Família, mas também é um requisito para a manutenção de outros benefícios sociais. Portanto, é essencial que as famílias estejam cientes da importância desse processo e atendam às convocações do CRAS.

Manter-se informado sobre os critérios e requisitos dos programas sociais é fundamental para garantir o acesso aos benefícios e auxílios oferecidos pelo Bolsa Família. Por isso, é importante buscar informações atualizadas e contar com o apoio do CRAS para esclarecer dúvidas e obter orientações.

Lembre-se: o CRAS está disponível para auxiliar e orientar os beneficiários, garantindo que os programas sociais sejam direcionados para aqueles que realmente precisam.