ATENÇÃO! Descubra se seu CPF está no novo benefício do INSS

Se você é um beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e está aguardando a aprovação de um benefício, é natural sentir-se aliviado quando finalmente recebe a aprovação. No entanto, é importante saber como verificar se seu CPF está incluso no novo benefício. Felizmente, o INSS oferece diferentes formas de acesso ao histórico do beneficiário, incluindo uma nova opção de consulta.

Neste artigo, vamos explorar as maneiras de verificar a aprovação do seu benefício do INSS e como utilizar o portal Meu INSS, o aplicativo MEU INSS e o telefone 135 para obter essa informação.

Conhecendo as Formas de Verificar a Aprovação do Benefício do INSS

Quando um benefício de aposentadoria, pensão ou qualquer outro auxílio é aprovado, é designado um número de identificação exclusivo de dez dígitos para o beneficiário. Esse número permite a consulta de informações e detalhes relacionados ao pagamento do benefício. Para descobrir o número do seu benefício, siga os passos abaixo:

Acesse o portal Meu INSS. Clique na opção “Entrar com gov.br”. Faça login informando o seu CPF e senha. Se você ainda não possui um cadastro, será necessário criar um. Após o login bem-sucedido, na tela inicial do portal, você encontrará o número do seu benefício.

Além do portal Meu INSS, o aplicativo MEU INSS também oferece a possibilidade de consultar o número do seu benefício. A plataforma está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Siga as instruções abaixo para utilizá-lo:

Baixe o aplicativo Meu INSS: Toque na opção “Entrar com gov.br”. Insira seu CPF e senha, caso já tenha um cadastro. Na tela inicial do aplicativo, será possível visualizar o número do seu benefício.

Caso prefira, também é possível realizar a consulta do número do benefício através do telefone. Basta ligar para o número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Para realizar a consulta, tenha em mãos o número do seu CPF.

Verificando a Aprovação do Benefício do INSS



Você também pode gostar:

Além de descobrir o número do benefício, é importante saber se o benefício do INSS foi aprovado. Para realizar essa verificação, você pode utilizar as mesmas alternativas mencionadas anteriormente: o site Meu INSS, o aplicativo MEU INSS ou o telefone 135.

Dessa forma, é possível verificar o status do benefício sem a necessidade de comparecer a uma agência. Tanto o site quanto o aplicativo oferecem essa conveniência para consultar o status do benefício de forma simples e rápida.

Em resumo, para consultar o recurso no INSS, não é necessário comparecer pessoalmente a nenhuma agência. Você pode fazê-lo de forma conveniente e acessível de diversas maneiras:

Através do site ou aplicativo Meu INSS, onde você faz login e acessa a área “Consultar Pedidos”.

Ligando para o telefone 135 nos horários especificados anteriormente.

Independentemente do método escolhido, é de suma importância seguir as orientações especificadas pelo INSS e estar atento às possíveis mudanças na legislação ou nos procedimentos do Instituto. Além disso, tenha em mãos documentos pessoais, como CPF, para facilitar a identificação ao utilizar esses canais de atendimento.

Como podemos ver, existem diversas maneiras de consultar se seu CPF está incluso no novo benefício do INSS. O portal Meu INSS, o aplicativo MEU INSS e o telefone 135 são ferramentas essenciais que oferecem comodidade e praticidade aos beneficiários. Portanto, utilize esses recursos para verificar a aprovação do seu benefício e obter todas as informações necessárias sobre o pagamento e o status do seu benefício do INSS.