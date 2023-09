Atenção! É verdade que quem mora sozinho está IMPEDIDO de receber o Bolsa Família?

No final de agosto, surgiu uma nova regulamentação promulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que causou considerável controvérsia. A controvérsia se originou devido a crescentes suspeitas de irregularidades no que diz respeito ao recebimento do programa Bolsa Família por parte de indivíduos que vivem sozinhos.

Em resposta a essas preocupações, o governo federal tomou a decisão de implementar uma mudança significativa. A justificativa por trás dessa mudança é a necessidade de garantir que o programa atenda de forma mais precisa às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Com a nova política delineada pelo MDS, houve muita discussão a respeito das pessoas que vivem sozinhas, formando assim uma família unipessoal, e como essa alteração impactará seu acesso ao Bolsa Família.

Há preocupações de que essas pessoas não terão mais direito ao benefício. Da mesma forma, que aqueles que já estão incluídos no programa, mas se enquadram nesse perfil, possam ter seus benefícios cancelados.

Mas será que isso é verdade? Uma coisa é certa, o governo federal enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio entre a otimização dos recursos do programa e a proteção dos direitos daqueles que mais dependem desse apoio financeiro.

Afinal, a implementação das novas regras deve ser cuidadosamente acompanhada para garantir que não haja exclusão injusta de beneficiários legítimos.

Vem entender melhor com a gente o que foi determinado para as famílias unipessoais do Bolsa Família a partir de agora!

Averiguações cadastrais criteriosas feitas pelo programa



A investigação acerca das famílias unipessoais teve início em março deste ano. Isso ocorreu com a implementação do processo de Averiguação Cadastral no Cadastro Único e, consequentemente, do programa Bolsa Família.

Dentro desse grupo de 5 milhões de famílias nessa configuração específica, pouco mais de 900 mil foram desqualificadas do programa. Esse extenso pente-fino foi desencadeado devido a um alerta emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre possíveis fraudes.

No ano anterior, constatou-se que 22% do total de beneficiários do Auxílio Brasil, programa que na época estava “substituindo” o Bolsa Família, eram provenientes de famílias compostas por apenas uma pessoa.

Logo, a suspeita que paira é que indivíduos pertencentes à mesma família teriam simulado fazer parte de grupos distintos, com o intuito de acumular benefícios de maneira indevida.

Diante de toda essa complexa situação, aqueles que residem sozinhos agora se encontram no centro da atenção. Por isso, estão sujeitos a um rigoroso processo de verificação no âmbito do Bolsa Família, com altas chances de serem excluídos do programa.

Além disso, famílias que contam com crianças, adolescentes e gestantes em sua composição são privilegiadas na seleção do programa, recebendo prioridade para a concessão dos benefícios.

Em resumo, todas essas medidas estão buscando garantir que os recursos sejam direcionados de forma mais equitativa e justa. Beneficiando, dessa forma, aqueles que mais necessitam da assistência social do Bolsa Família.

Mas afinal, quem mora sozinho está impedido de receber o Bolsa Família?

Para responder de forma direta, não! O programa Bolsa Família continuará a atender famílias compostas por uma única pessoa, assegurando-lhes o acesso aos benefícios financeiros.

Entretanto, uma mudança significativa entrará em vigor a partir deste mês de setembro: a implementação de um limite de inclusão para essas famílias, estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em cada município.

Em termos práticos, as novas diretrizes determinam o seguinte:

Agora, os municípios terão um teto para a inclusão de famílias unipessoais no programa. Assim, limita-se a 16% do total de beneficiários do Bolsa Família naquela localidade.

É importante esclarecer que essa regra se aplicará apenas às novas concessões do benefício. Aqueles que já recebem o Bolsa Família e atendem a todos os critérios não serão afetados por essa limitação.

Todavia, uma vez que o limite de 16% seja atingido em um município, o governo local iniciará uma revisão de cadastros com o objetivo de abrir espaço para a inclusão de novos grupos de beneficiários. Isso, com base em dados fornecidos pela Senarc (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania).

O Ministério do Desenvolvimento Social disse em nota: