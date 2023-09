Atenção! Governo define NOVA REGRA para o SAQUE ANIVERSÁRIO e beneficia trabalhadores demitidos

Nos últimos anos, surgiu uma inovadora alternativa de acesso aos recursos do FGTS, conhecida como “saque aniversário”, que já beneficiou mais de 30 milhões de trabalhadores brasileiros.

Para quem não sabe, essa modalidade oferece aos trabalhadores a oportunidade de retirar uma parcela do saldo de suas contas anualmente, garantindo uma maior flexibilidade no uso de seus recursos.

Emprestando ainda mais flexibilidade e suporte financeiro aos trabalhadores, uma nova regra foi implementada, ampliando as possibilidades de utilização do saldo do FGTS.

Agora, além dos saques anuais, o saque aniversário permitirá a liberação dos recursos para aqueles que enfrentaram a demissão de seus empregos.

Vale pontuar que, esta atualização representa uma importante medida de apoio financeiro para aqueles que precisam de recursos imediatos após perderem seus empregos.

Com isso, o FGTS se torna um recurso ainda mais valioso para os trabalhadores brasileiros em diversos momentos de suas vidas profissionais.

Enfim, neste artigo, exploraremos em detalhes as implicações dessa nova regra e seu impacto potencial nas vidas dos trabalhadores e na economia do país.

Portanto, se você optou por essa modalidade, ou estava considerando aderir ao saque aniversário, continue a leitura. Sem dúvidas, ao final do texto você terá esclarecida muitas dúvidas pertinentes sobre o assunto.

Entenda primeiro sobre as condições atuais do saque aniversário



Você também pode gostar:

Para compreender as mudanças que se avizinham, é crucial primeiro compreender as atuais diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal em relação ao saque aniversário do FGTS.

Primeiramente, vale dizer que, até o momento, o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é disponibilizado exclusivamente para os trabalhadores que possuem vínculo empregatício formal registrado em suas carteiras de trabalho.

Assim, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador adquire o direito de sacar uma parte do saldo do FGTS uma vez por ano, durante o mês de seu aniversário.

Além disso, existe a possibilidade de solicitar o saque em formato de empréstimo. Nestes casos, o trabalhador tem a capacidade de antecipar o recebimento de até cinco parcelas do fundo, proporcionando-lhe maior flexibilidade financeira.

Entretanto, é importante destacar que os trabalhadores que optam pelo saque aniversário devem estar cientes de que, em caso de demissão, o acesso ao valor integral de sua conta do FGTS, até então, fica restrito.

Nesse cenário, o trabalhador só terá direito à multa rescisória, enquanto o restante do saldo permanecerá retido nas contas do Fundo de Garantia.

Você pode se interessar em ler também:

O que muda com a nova regra definida para essa modalidade de saque?

Como mencionamos anteriormente, está em andamento uma atualização na legislação que regula as diversas formas de acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com a perspectiva de permitir o saque retroativo do FGTS na modalidade saque aniversário.

O plano do Governo Federal visa conceder autorização para os trabalhadores que foram demitidos a partir do ano de 2020 e optaram por essa modalidade a fim de possibilitar o acesso ao valor integral que se encontra bloqueado nas contas vinculadas ao FGTS.

Além disso, a intenção é abolir o sistema de saque aniversário e restaurar o FGTS aos moldes tradicionais. Dessa maneira, os trabalhadores teriam novamente acesso ao valor total depositado no fundo no caso de demissão.

Além da demissão a partir de 2020 e da adesão ao saque aniversário, outras circunstâncias serão contempladas pela nova legislação para a liberação do FGTS.

Dessa forma, algumas das principais situações que garantirão o direito ao saque são:

O término do contrato de trabalho temporário;

A rescisão do contrato de trabalho devido à extinção da empresa;

A aposentadoria do trabalhador;

O trabalhador afetado por desastres naturais;

O falecimento do titular da conta, com herdeiros aptos a sacar os recursos;

O diagnóstico de doença grave que afete o próprio trabalhador ou seus dependentes;

E, por fim, os trabalhadores com mais de 70 anos, independentemente de outras condições.

Em resumo, essa atualização na legislação busca proporcionar uma maior flexibilidade no acesso aos recursos do FGTS e garantir que os trabalhadores tenham mais oportunidades de utilizá-los em momentos de necessidade, alinhando-se com as mudanças econômicas e sociais ocorridas nos últimos anos.