Atenção! Governo emite um comunicado sobre o CRÉDITO CONSIGNADO do Bolsa Família; Entenda!

Na terça-feira passada, em uma decisão marcante, o Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu um veredicto crucial que afeta diretamente os beneficiários de programas sociais de transferência de renda, tais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Assim, em conformidade com a Constituição Nacional, a decisão do STF estabelece que um grupo desses beneficiários agora têm o direito de acessar empréstimos consignados.

Entretanto, é importante notar que o governo federal, por meio da Lei nº 14.601, que recentemente reformulou o Bolsa Família, havia inicialmente proibido a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários deste programa.

Contudo, em 2022, o governo liderado por Jair Bolsonaro (PL) cedeu à pressão pública e permitiu a disponibilidade dessa linha de crédito, gerando uma série de discussões e debates sobre a questão.

Essa mudança na política levantou questões sobre a sustentabilidade financeira dos beneficiários de programas sociais, bem como sobre a natureza da assistência governamental e sua relação com a responsabilidade fiscal.

A decisão do STF agora coloca um ponto final nesse debate, todavia, mantendo a atenção de destaque sobre a complexidade das políticas sociais no Brasil.

Posicionamento do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome



Conforme destacado pelo Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), o Bolsa Família tem como principal propósito assegurar que seus beneficiários possam direcionar os recursos recebidos para suprir suas necessidades alimentares básicas.

Assim sendo, a intenção é que esse auxílio financeiro não seja sobrecarregado por encargos ou juros, estabelecendo, de forma clara, que o programa de transferência de renda não deve ser interpretado como um substituto de salário.

Em vez disso, o Bolsa Família é concebido como uma medida de apoio financeiro destinada às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo primordial é fornecer um aporte econômico que permita a essas famílias o acesso a uma alimentação adequada e outros itens essenciais para a subsistência.

Além disso, o ministro enfatizou que o programa tem como foco o atendimento às famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza, destacando a sua importância como uma ferramenta crucial para a redução das desigualdades e o combate à fome no país.

Portanto, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente mais equitativo e no apoio às camadas mais desfavorecidas da sociedade.

Proposta do crédito consignado dentro do Bolsa Família

Em um desdobramento significativo, o Decreto nº 11.170, emitido em 11 de agosto de 2022, deu origem ao programa de empréstimo consignado vinculado ao Auxílio Brasil (anteriormente conhecido como Bolsa Família), permitindo a dedução de valores para a quitação de empréstimos e financiamentos.

Dessa forma, esse marco representou uma tentativa de facilitar o acesso ao crédito para os beneficiários do programa social.

Porém, é muito importante pontuar que, as circunstâncias mudaram em 2 de março deste ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu a Medida Provisória nº 1.164.

Como desdobramento dessa medida, o Congresso Nacional converteu-a em lei, a Lei nº 14.601, em junho.

Esta nova legislação instituiu o novo programa social, que retomou o nome anterior, isto é “Bolsa Família” e, como parte desse processo, revogou de forma definitiva o artigo que autorizava o empréstimo consignado vinculado ao programa social anterior.

Vale ressaltar que, apesar das mudanças significativas no programa Bolsa Família, o empréstimo consignado do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ainda permanece em vigor, fornecendo uma opção de crédito para um segmento específico da população.

Assim, essa decisão de manter o consignado do BPC pode ter implicações importantes para os beneficiários dessa assistência social. Afinal, se trata de um benefício assistencial pago pelo governo brasileiro a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Enfim, no geral, as mudanças nos programas sociais têm um impacto direto na vida de milhões de brasileiros, e a revogação do empréstimo consignado do programa social anterior e a instituição do novo Bolsa Família representaram uma transformação significativa no panorama das políticas sociais do país.