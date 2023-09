Atenção! Governo estabelece novo programa de RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS para MEI

O governo federal está empenhado em introduzir inovações destinadas aos Microempreendedores Individuais (MEI) em todo o país.

Com essa iniciativa, os brasileiros que atuam de forma informal terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em condições favoráveis, além de ampliar suas perspectivas financeiras.

Essa possibilidade se dá pelo “Desenrola Brasil“, criado com o propósito de reestruturar as dívidas dos cidadãos brasileiros, está prestes a receber uma atualização significativa.

Para quem MEI, agora se torna mais acessível regularizar suas obrigações financeiras, ao mesmo tempo em que obtêm maior facilidade de acesso a empréstimos e linhas de crédito.

Portanto, este é o momento oportuno para considerar a negociação de dívidas pendentes, com isso, o governo reconheceu que os recursos alocados para o programa não são suficientes para abarcar as despesas e dívidas acumuladas pelos microempreendedores individuais.

Visto que, eles não operam de forma formal, é crucial que esses indivíduos invistam em seu negócio e aprimorem suas ferramentas de trabalho para obter um reconhecimento mais amplo.

Consequentemente, uma alteração significativa está sendo implementada no programa. Apesar de já terem sido destinados R$ 8 bilhões dos cofres públicos para esse fim, dados do Serasa indicam que o montante acumulado em dívidas e pendências financeiras chega a R$ 301,5 bilhões.

Contudo, uma nova categoria está sendo criada para acomodar as dívidas do MEI. Vale pontuar que, a resolução implica que essas dívidas originárias dos Microempreendedores Individuais, serão submetidas a leilões, nos quais grandes empresas terão a oportunidade de adquiri-las.

Com isso, essas empresas poderão oferecer as taxas mais baixas aos consumidores, resultando em descontos substanciais aplicados ao valor final das dívidas, proporcionando mais oportunidades tanto para empresas de pequeno porte, quanto para as empresas grandes.



E então, quer saber mais sobre a categoria de MEI e as vantagens desse grupo de profissionais? Então, nos acompanhe.

Benefícios de manter um histórico de crédito impecável sendo MEI

Para os Microempreendedores Individuais (MEI), a importância de manter um histórico de crédito limpo não pode ser subestimada.

Todavia, é fundamental porque isso abre as portas para acessar facilmente microcréditos e empréstimos, recursos que podem ser de grande auxílio para aqueles que atuam de forma independente.

A razão para isso é simples: seu acesso a esses recursos depende diretamente do seu histórico financeiro, desse modo, as chances de aumentar só depende de você, procure manter as dívidas pagas dentro do prazo de vencimento, assim, para aqueles que trabalham de forma autônoma, o MEI é o meio indicado para seu negócio fluir.

Sendo assim, quando seu nome está limpo e você mantém uma boa pontuação de crédito em instituições como o Serasa, suas chances de obter empréstimos aumentam significativamente.

Contudo, isso é uma excelente notícia para os cidadãos que buscam oportunidades de acesso a linhas de crédito.

Além disso, a Caixa Econômica Federal oferece ofertas especiais por meio do aplicativo Caixa Tem, proporcionando um caminho viável para MEIs que desejam impulsionar seus negócios ou realizar investimentos essenciais.

Em resumo, manter o seu nome limpo e cuidar do seu histórico de crédito não é apenas uma boa prática financeira, mas também uma estratégia inteligente para abrir portas de oportunidades e recursos financeiros que podem ser cruciais para o crescimento e estabilidade dos negócios de um MEI.

Simplificando o empreendedorismo

O MEI (Microempreendedor Individual) representa uma abordagem simplificada e acessível para autônomos e pequenos empreendedores que desejam formalizar seus negócios.

Ao se tornar um Micro Empreendedor, o profissional autônomo adquire um CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), o que lhe permite emitir notas fiscais e desfrutar dos benefícios associados a pessoa jurídica.

Além disso, torna-se mais fácil obter crédito e abrir uma conta bancária. Enfim, confira abaixo alguns exemplos dos benefícios da categoria:

Simplicidade Tributária: Como mencionado anteriormente, o MEI tem uma tributação simplificada, com o pagamento de um valor fixo mensal que engloba diversos impostos, como INSS, ICMS e ISS, dependendo da atividade;

tem uma tributação simplificada, com o pagamento de um valor fixo mensal que engloba diversos impostos, como INSS, ICMS e ISS, dependendo da atividade; CNPJ: O MEI obtém um CNPJ, o que permite emitir notas fiscais, abrir conta bancária em nome da empresa e acessar serviços financeiros e comerciais;

Acesso a Direitos Trabalhistas: O MEI tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença e auxílio-maternidade;

tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença e auxílio-maternidade; Facilidade de Abertura e Manutenção: O cadastro é simples e pode ser feita pela internet. A manutenção envolve apenas o pagamento mensal do DAS, evitando a complexidade de lidar com diferentes obrigações tributárias;

Acesso a Crédito: Com a formalização dos profissionais, fica mais fácil obter empréstimos e financiamentos, pois o CNPJ e a regularização fiscal aumentam a credibilidade junto às instituições financeiras

Por fim, vale pontuar ainda que, uma das principais vantagens de optar pelo MEI é a facilidade de regularização. O processo de abertura de uma MEI é totalmente online, eliminando a burocracia comum em outras formas de empreendedorismo.

Dessa forma, para se manter na categoria, é necessário pagar apenas uma taxa mensal fixa, que corresponde aos tributos relacionados à atividade exercida. Esses impostos são recolhidos por meio de um único boleto conhecido como DAS (Documento de Arrecadação Simplificada).