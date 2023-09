Atenção MEI! Governo anuncia mudanças sobre a COBRANÇA DE IMPOSTOS para a categoria

Embora o aumento no limite de faturamento para microempreendedores individuais (MEI) possa parecer vantajoso à primeira vista, é importante observar que essa mudança pode acarretar em novos encargos financeiros.

Isso se deve ao fato de que, com um novo teto anual de ganhos, os impostos pagos pela categoria também devem aumentar. Atualmente, para se qualificar como MEI, uma empresa precisa ter uma receita bruta de no máximo R$ 81 mil por ano.

Caso essa receita seja excedida, o empresário é orientado a migrar para o regime do Simples Nacional. Isso implica em obrigações fiscais mais abrangentes e, consequentemente, em uma carga tributária maior.

Entretanto, há uma proposta em discussão pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que visa aumentar significativamente o limite de faturamento anual do MEI para R$ 144,9 mil. Esta proposta ainda não possui uma data oficial de aprovação.

Se implementada, a mudança beneficiaria muitos microempreendedores individuais. Permitindo som isso, que eles continuem a operar sob esse regime tributário simplificado mesmo com uma receita anual mais substancial.

Entretanto, é fundamental que os Micro Empreendedores estejam cientes de que um aumento no limite de faturamento também implica em uma maior responsabilidade fiscal, o que pode incluir o pagamento de impostos mais elevados.

Portanto, é aconselhável que os empresários acompanhem de perto as atualizações sobre essa proposta. E, da mesma forma, que estejam preparados para possíveis mudanças em suas obrigações fiscais caso a medida seja aprovada.

se você é MEI e está em dúvidas sobre esse assunto

Entenda mais sobre essa proposta



Atualmente, o regime de Microempreendedor Individual (MEI) estabelece um limite anual de faturamento de R$ 81 mil. No entanto, uma proposta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) está em discussão para elevar esse limite para R$ 144,9 mil.

Essa mudança significativa abriria novas oportunidades para as empresas, permitindo-lhes expandir suas operações e permanecer no regime simplificado do MEI.

Uma das características mais atrativas da categoria é a carga tributária reduzida que oferece aos empreendedores. Em relação ao Imposto sobre Serviços (ISS), que é pago às prefeituras, o Micro Empreendedor contribui com um valor fixo de apenas R$ 5,00.

Além disso, no que se refere ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma tributação estadual, o valor é igualmente acessível, totalizando apenas R$ 1,00.

Adicionalmente, na mesma guia de recolhimento, o MEI também inclui a contribuição previdenciária, que corresponde a 5% do salário mínimo vigente.

Para o ano de 2023, esse valor se traduz em R$ 66,00. Essa combinação de baixos impostos e simplificação tributária torna o MEI uma escolha atraente para muitos microempreendedores. Incentivando assim, o crescimento e a formalização de negócios em todo o país.

A possível elevação do limite de faturamento anual apenas reforça as vantagens desse regime para pequenos empresários.

Quais as mudanças serão implementadas sobre o imposto do MEI?

O Ministério da Economia (Mdic) sustenta que um aumento no limite de faturamento pode resultar na transição de pelo menos 500 mil microempresas para o regime de Microempreendedor Individual (MEI).

Isso proporcionaria vantagens significativas a esses empreendedores, incluindo uma carga tributária reduzida e uma simplificação na gestão de seus negócios.

Contudo, para viabilizar essa mudança, seria necessário introduzir um novo imposto com uma alíquota única que seria aplicada a todos os indivíduos e empresas que ultrapassassem o limite de faturamento anual de R$ 81 mil.

Em virtude dessa proposta, as alterações nas alíquotas de impostos seriam as seguintes:

Para aqueles que faturam até R$ 81 mil por ano (ou R$ 6.750 por mês), a tributação permaneceria inalterada, composta por R$ 66 de INSS, R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS;

Os empreendedores que são MEI e que atuam como caminhoneiros continuariam a enfrentar uma tributação semelhante, totalizando R$ 158,40;

e que atuam como caminhoneiros continuariam a enfrentar uma tributação semelhante, totalizando R$ 158,40; Para os indivíduos e empresas cujo faturamento anual ultrapassasse os R$ 81 mil (ou R$ 12.075 por mês), haveria um aumento na alíquota única de tributação, que passaria a ser de R$ 181,14.

Em resumo, essa proposta visa incentivar a formalização de microempresas, tornando a transição para o regime de MEI mais atraente devido às vantagens fiscais e à simplificação dos procedimentos administrativos.

Entretanto, a introdução de uma nova alíquota para aqueles que excedem o limite de faturamento busca garantir que o sistema tributário continue equitativo e sustentável.