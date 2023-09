Atenção, motorista! O que fazer se a placa do carro foi clonada?

Saber o que fazer se a placa do carro foi clonada é essencial, visto que essa prática é um problema sério e recorrente em muitas regiões do Brasil. Esse crime consiste em copiar os caracteres da placa de um veículo legalizado e deixá-los em um “dublê” – um carro com as mesmas características do original.

Desse modo, para os motoristas, isso pode resultar em multas injustas e problemas legais. Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre a clonagem de placas e como evitar esse tipo de problema. Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é placa clonada?

Primeiramente, antes de saber o que fazer se a placa do carro sofreu uma clonagem, é importante entender no que isso consiste. Dessa maneira, a placa de veículo clonada, como o próprio nome já diz, é o resultado da clonagem de placas legais.

Esse crime ocorre quando caracteres falsificados são usados em um veículo com características idênticas ao veículo original.

Ademais, o objetivo da clonagem é enganar as autoridades de trânsito, fazendo com que o veículo fraudado passe despercebido. Dessa forma, é importante ressaltar que a clonagem de placas é ilegal e os infratores estão sujeitos a deliberações graves.

Como identificar uma placa clonada?

Todos os condutores podem solicitar a identificação de uma placa clonada, que, geralmente, só se torna evidente quando eles começam a receber multas por infrações que não cometeu. Desse modo, é comum que essas multas se acumulem em um curto período de tempo, diminuindo a possível clonagem.

Além disso, as infrações que as câmeras registram também podem ser uma prova de clonagem.

O que fazer se a placa do carro foi clonada?

Se você suspeita que sua placa foi clonada, é crucial tomar medidas imediatas para resolver a situação. Desse maneira, veja abaixo algumas orientações sobre o que fazer nessas situações:

Boletim de ocorrência: a primeira ação é fazer um boletim de ocorrência para documentar a fraude. Isso porque, esse documento será essencial para comprovar a existência da clonagem;

Contato com o Detran: então, após registrar o boletim de ocorrência, entre em contato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado. Eles fornecerão orientações sobre como proceder;

Documentação e provas: o Detran provavelmente solicitará documentos, fotos do seu veículo original e o licenciamento. Portanto , certifique-se de fornecer todas as informações necessárias para comprovar a fraude;

Registro da fraude: por fim, se obtiver a confirmação da clonagem, o Detran registrará a fraude em seus registros. Isso alertará as autoridades para a situação e poderá ajudar a evitar multas futuras.

Dificuldades e soluções para motoristas

Lidar com um carro com placa clonada pode ser uma tarefa complicada. Isso ocorre porque cada multa injusta exige tempo e esforço para que os motoristas obtenham a resolução.

Além disso, pode ser necessário comunicar o crime às autoridades e fornecer provas em cada caso. Portanto, manter sua placa atualizada e tomar medidas para evitar a clonagem é fundamental.

Confira algumas dicas para evitar problemas com placas clonadas

Por fim, se você está comprando um carro novo e tem dúvidas sobre a possibilidade de clonagem da placa, veja algumas dicas para evitar esse problema:

Confira a placa

Primeiramente, é importante verificar se a placa do veículo coincide com a descrição do carro que está negociando. Você pode fazer isso consultando os sites do Detran do seu estado.

Verifique o lacre da placa

Além disso, se o veículo tiver um lacre da placa anterior ao padrão Mercosul, isso pode indicar que a placa passou por uma recuperação recentemente. Assim sendo, fique atento a qualquer sinal de adulteração.

Perícia cautelar

Ademais, vale a pena considerar realizar uma perícia cautelar antes de comprar um veículo usado. Visto que isso pode fornecer uma avaliação técnica e detalhada do estado do carro, incluindo as especificações das placas.

Consulte profissionais especializados

Outra dica fundamental é a consulta a profissionais especializados, como peritos e despachantes, para verificar a atualização dos documentos e das placas.

Realize um emplacamento detalhado

Finalmente, ao emplacar um veículo usado, comprove que todas as informações estão corretas e atualizadas, para assim, evitar possíveis problemas futuros.

Lembre-se: a cooperação com as autoridades e a documentação adequada são essenciais para resolver o problema de clonagem das placas e evitar multas. Portanto, mantenha-se vigilante e proteja-se contra esse crime.

