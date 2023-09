Atenção, motorista! Saiba como evitar estas infrações de trânsito

As infrações de trânsito são um problema frequente e preocupante, tanto para as autoridades, como também para os motoristas, que, na maioria das vezes, acabam levando prejuízos financeiros e morais.

Assim sendo, é essencial que todos estejam cientes de como evitar essas práticas, a fim garantir maior tranquilidade e segurança ao transitar nas vias públicas.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba quais são as infrações mais comuns e como evitá-las. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Saiba como evitar estas infrações de trânsito

As infrações de trânsito são resultado da desobediência dos motoristas com as leis e normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa maneira, elas se dividem em diferentes níveis de gravidade, dependendo do risco que representam para os usuários das vias, e acarretam multas de valores diversos.

Sendo assim, entender a diferença entre cometer uma infração e receber uma multa é fundamental, pois nem todas as infrações resultam em autuações. No Brasil, as autoridades registram milhões de infrações de trânsito mensalmente, demonstrando a necessidade de conscientização dos condutores.

Dessa forma, confira abaixo as infrações mais cometidas neste ano, que também possuem as multas mais caras, juntamente com dicas sobre como evitá-las:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida

Primeiramente, é importante ressaltar a infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida. Essa prática recorrente trata-se de uma infração gravíssima que pode resultar em multa de R$ 880,41 e a adição de 7 pontos na CNH.



Além disso, ainda pode acarretar na suspensão direta do direito de dirigir. Isso porque, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito brasileiro.

Ademais, para evitar essa prática perigosa, é essencial respeitar as placas de sinalização que indicam a velocidade máxima que a via permite. Lembre-se de que o excesso de velocidade não gera apenas multas, mas também aumenta o risco de acidentes.

Recusar-se ao teste do bafômetro

Ademais, outra infração gravíssima que, infelizmente, é bem recorrente em 2023, é a recusa à realização do teste do bafômetro. Sendo assim, essa ação acarreta multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na CNH e suspensão direta do direito de dirigir por 12 meses.

Isso ocorre porque, como todos sabem, dirigir sob a influência do álcool é um crime, e muitos acidentes no Brasil envolvem motoristas alcoolizados. Assim sendo, o CTB prevê as mesmas punições para quem se recusa a fazer o teste.

Dessa maneira, para evitar é necessário ter em mente que, se você ingeriu álcool, é necessário optar por outra forma de transporte em vez de dirigir.

Dirigir sem possuir habilitação

Essa infração gravíssima muito praticada e que pode resultar em multa de R$ 880,41, 7 pontos na CNH e a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, é dirigir sem habilitação.

O processo de habilitação é essencial para preparar o motorista para enfrentar o trânsito, e por isso, essa prática é muito perigosa para todos os usuários das vias. Portanto, para evitar essa infração, certifique-se de passar pelo processo de habilitação regular que os Detrans estaduais oferecem antes de assumir a direção de um veículo.

Dirigir sob a influência de álcool

Essa é outra infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na CNH e suspensão direta do direito de dirigir por 12 meses. Isso acontece porque conduzir sob efeito de álcool é um comportamento perigoso, que pode gerar acidentes graves.

Desse modo, mais uma vez, a segurança deve ser priorizada e, para prevenir-se dessa infração, é crucial evitar consumir álcool ou substâncias psicoativas antes de dirigir e optar por alternativas de transporte seguras.

Utilização indevida do celular ao volante

Por fim, a infração de utilizar o celular ao volante, embora não esteja entre as mais caras em termos de multa, é comumente negligenciada e perigosa. Isso ocorre porque dirigir usando o dispositivo é uma infração média, com multa de R$ 130,16 e a adição de 4 pontos na CNH.

Além disso, essa prática aumenta significativamente o risco de acidentes de trânsito, pois desvia a atenção do motorista. Dessa forma, para evitar acidentes e punições, mantenha seu celular fora do alcance durante a direção ou utilize dispositivos de viva-voz ou sistemas de mãos livres para realizar ligações.

Priorize a segurança no trânsito e evite distrações que possam comprometer sua vida e a de outros condutores.

Agora que você já sabe como evitar estas infrações de trânsito