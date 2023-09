ATENÇÃO! Mudanças nas regras do BOLSA FAMÍLIA entram em vigor em Outubro

O programa social Bolsa Família, que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira, terá novas regras a partir de outubro. Essas mudanças têm como objetivo promover uma maior adequação no programa, garantindo que o benefício chegue às famílias que mais necessitam.

Neste artigo, vamos explorar as principais alterações e como elas impactarão os beneficiários do Bolsa Família.

Novas Exigências para Famílias Unipessoais

Uma das mudanças mais significativas é a exigência de adequação para as famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por apenas uma pessoa. Anteriormente, havia uma maior flexibilidade na inclusão dessas famílias no programa, o que resultou em um aumento considerável no número de beneficiários dessa modalidade nos últimos anos.

Com o intuito de evitar fraudes e garantir uma distribuição mais justa dos recursos, o Governo Federal estabeleceu que apenas 16% da folha de pagamento integral de cada município poderá comportar famílias unipessoais. Essa medida busca corrigir a distorção observada entre os anos de 2021 e 2022, quando houve um aumento significativo no número de famílias unipessoais beneficiadas.

Regulamentação da Nova Regra do Bolsa Família

A nova regra do Bolsa Família já está em vigor, sendo regulamentada por uma portaria publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A partir de agora, somente famílias unipessoais que se enquadrem nesse limite de 16% da folha de pagamento poderão receber o benefício.

É importante ressaltar que essa nova regra se aplica apenas às concessões feitas a partir de outubro. Ou seja, as famílias que já estão cadastradas no Bolsa Família não serão afetadas por essa mudança, a menos que haja uma revisão para verificar a possibilidade de exclusão de algum beneficiário.

Renda Máxima para Receber o Bolsa Família



Além das novas exigências para famílias unipessoais, é fundamental compreender os critérios de renda para ser elegível ao Bolsa Família. Atualmente, o programa beneficia famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Esse valor é obtido através da soma da renda de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas.

Vale destacar que as famílias que se enquadram nesse critério de renda têm direito a receber um benefício mínimo de R$ 600. No entanto, o valor pode ser maior dependendo do número de pessoas na família e de outras circunstâncias específicas.

Compromissos do Bolsa Família

O Bolsa Família também estabelece alguns compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir. Esses compromissos estão relacionados às áreas de saúde e educação e têm como objetivo promover o desenvolvimento integral dos beneficiários.

Entre os compromissos estão a realização do acompanhamento pré-natal, o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, a verificação do estado nutricional das crianças menores de 7 anos e a frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.

É importante ressaltar que a família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único, que é o sistema utilizado para identificar e cadastrar os beneficiários do Bolsa Família.

Valor do Benefício do Bolsa Família

O valor do benefício do Bolsa Família varia de acordo com o número de pessoas na família e outras circunstâncias específicas. Atualmente, cada integrante da família tem direito a receber um benefício de R$ 142. Dessa forma, uma família de até dez pessoas pode receber um valor total de R$ 1.420.

No entanto, é importante ressaltar que o valor mínimo garantido pelo programa é de R$ 600, mesmo que a família não atinja esse valor através da soma individual dos benefícios. Por exemplo, uma família pequena com apenas dois integrantes receberá R$ 284, que é a soma dos benefícios individuais.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é estabelecido pelo Governo Federal e define as datas em que os benefícios são depositados nas contas dos beneficiários. É importante que os beneficiários acompanhem esse calendário para saber quando poderão receber o benefício.

O calendário é divulgado mensalmente e é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Cada dígito tem uma data específica de pagamento, que geralmente ocorre ao longo do último decêndio de cada mês.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social fundamental para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Com as novas regras a partir de outubro, espera-se uma maior adequação e distribuição justa dos recursos, garantindo que o benefício chegue às famílias que realmente necessitam.

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às novas exigências e cumpram os compromissos estabelecidos pelo programa. Dessa forma, será possível garantir a continuidade do benefício e aproveitar ao máximo os recursos disponibilizados.

Por fim, é fundamental ressaltar a importância do Bolsa Família como uma rede de proteção social, que contribui para a redução da pobreza e para a melhoria das condições de vida das famílias mais vulneráveis.