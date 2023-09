Atenção negativados! Nubank agora está FACILITANDO a obtenção do cartão de crédito

O Nubank, líder indiscutível no segmento de bancos digitais no Brasil, continua sua busca incessante por maneiras inovadoras de satisfazer as necessidades de seus clientes.

Como parte de seu compromisso em tornar os serviços financeiros mais acessíveis, o banco agora está disponibilizando um cartão de crédito com benefícios exclusivos para aqueles que enfrentam a situação de negativação em seus registros de crédito.

De acordo com dados da Serasa, o Brasil atualmente conta com aproximadamente 70 milhões de consumidores que estão enfrentando a negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Esse cenário torna ainda mais desafiado o acesso ao crédito para essas pessoas, que muitas vezes se veem limitadas em suas opções financeiras.

Reconhecendo essa realidade e empenhado em ser um agente de transformação, o Nubank está lançando este novo cartão de crédito, que oferece vantagens especiais para aqueles que buscam reverter sua situação de negativação.

Essas vantagens podem incluir taxas de juros mais competitivas, limites de crédito flexíveis e oportunidades de reconstruir sua saúde financeira de forma gradual e responsável.

E então, se interessou e quer saber muito mais sobre essa novidade anunciada pelo Nubank? Não deixe de conferir esse texto onde reunimos grandes informações relacionadas.

Cartão de crédito para negativado facilitado pelo Nubank



Como mencionamos anteriormente, o Nubank está tornando mais fácil para os consumidores com histórico negativo de crédito ou renda baixa construírem uma relação sólida com o banco e eventualmente obterem um limite de crédito. Esta inovação é possível graças à introdução da função “Construir Limite”.

Para começar, os interessados devem solicitar o cartão específico para construir limite de crédito através do aplicativo do Nubank. Após fazer o pedido, os usuários devem selecionar o valor desejado clicando na opção “Reservar valor como limite”.

A mágica acontece quando você reserva apenas R$ 1 como limite; o banco automaticamente libera mais R$ 1 para ser utilizado imediatamente em compras a crédito.

Este novo recurso oferece aos clientes a flexibilidade de fazer compras parceladas tanto em lojas físicas quanto online, desde que o valor da compra seja reservado como limite. Isso significa que mesmo aqueles com histórico de crédito desafiador podem aproveitar as conveniências do crédito em suas transações diárias.

Além disso, é importante ressaltar que o cartão com a função “Construir Limite” não cobra anuidade, tornando-o uma opção acessível para quem deseja melhorar sua saúde financeira e construir um histórico de crédito positivo com o Nubank.

Passo a passo para solicitar o seu cartão e utilizar a função “Construir limite”

Abra o aplicativo do Nubank em seu dispositivo móvel e depois faça login na sua conta; Na tela inicial, procure a seção referente ao seu “Cartão de Crédito” e toque nela para acessar as opções relacionadas ao seu cartão; Dentro da seção de “Cartão de Crédito”, localize e selecione a opção “Ajustar limite”. Geralmente, essa opção está localizada entre as configurações do cartão; Agora, você verá a opção “Reservar como limite”. Toque nessa opção para prosseguir; O aplicativo irá exibir informações importantes sobre como funciona a reserva de dinheiro como limite de crédito. Certifique-se de ler atentamente essas informações; Em seguida, você precisará escolher o valor da sua conta do Nubank que deseja usar como limite de crédito. Você pode selecionar o valor desejado usando os controles deslizantes ou digitando o valor manualmente, dependendo da interface do aplicativo; Após selecionar o valor desejado, leia os termos e condições cuidadosamente para entender as responsabilidades e os acordos envolvidos na reserva de limite de crédito; Uma vez lidos os termos e concordado com eles, confirme sua decisão de reservar dinheiro como limite de crédito; O último passo é inserir a senha de 4 dígitos do seu cartão Nubank para confirmar a transação e concluir o processo; Parabéns! Você concluiu o processo com sucesso e agora terá o valor que reservou como limite adicional em seu cartão de crédito.

Lembre-se de que reservar dinheiro como limite de crédito no Nubank é uma maneira conveniente de aumentar seu poder de compra e flexibilidade financeira, mas também requer responsabilidade financeira para garantir que você gerencie adequadamente seus gastos e pagamentos futuros.

Certifique-se de entender todas as implicações antes de tomar essa decisão.

Observação sobre essa funcionalidade do Nubank

É fundamental manter uma vigilância constante sobre o pagamento, uma vez que, embora haja um montante reservado, o cliente ainda precisa realizar o pagamento da fatura.

A reserva de fundos na conta não quita automaticamente a fatura do Nubank. Portanto, é necessário efetuar o pagamento mensalmente, assegurando que as obrigações financeiras sejam devidamente cumpridas.