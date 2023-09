Atenção! Novo PENTE-FINO ocorrerá em setembro no Bolsa Família; Veja como não perder os seus benefícios!

Desde o início deste ano, o programa Bolsa Família tem enfrentado uma revisão rigorosa de seus beneficiários. Um grande número de indivíduos já teve seus benefícios cortados sob a justificativa de que não atendem mais aos critérios de elegibilidade estabelecidos.

Esse processo de verificação cadastral ainda está em andamento e um novo “pente-fino”, como também são conhecidas essas revisões, ocorrerá em setembro. Isso, consequentemente, tem gerado preocupações entre aqueles que dependem do programa.

É importante destacar que o foco principal dessa revisão, na verdade, recai sobre as famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por apenas uma pessoa.

Não há nada de errado em uma pessoa que vive sozinha buscar assistência por meio do Bolsa Família, pois essa necessidade pode surgir em diversas situações, como no caso de idosos que não contam com apoio familiar ou de pessoas em situação de rua que buscam uma oportunidade de reintegração à sociedade.

No entanto, a revisão visa garantir que o programa atenda às necessidades mais urgentes e legítimas daqueles que verdadeiramente necessitam.

Portanto, é essencial que os critérios de elegibilidade sejam rigorosamente aplicados, a fim de assegurar que os recursos sejam direcionados para as pessoas e famílias que mais precisam de assistência financeira. Dessa forma, o Bolsa Família pode cumprir seu papel de combater a pobreza e a desigualdade de maneira eficaz e justa.

Para que você entenda melhor quem pode acabar sendo desligado do programa no decorrer do mês de setembro, bem como, esclarecer outras dúvidas pertinentes, preparamos essa leitura com muitas informações que vão ajudar.

Entenda o foco das revisões cadastrais do Bolsa Família



Antes de tudo, é importante saber que o processo de “pente-fino” do Bolsa Família vem acontecendo pela suspeita de fraudes relacionada aos benefícios. Em especial, como mencionamos anteriormente, das famílias unipessoais.

Isso porque, o TCU (Tribunal de Contas da União) e o governo atual chamaram a atenção para uma situação preocupante relacionada ao Auxílio Brasil no último ano: cerca de 22% dos beneficiários eram compostos por famílias compostas por apenas uma pessoa.

Isso levantou suspeitas de que algumas famílias poderiam estar fornecendo informações falsas em seus cadastros para receber benefícios adicionais de forma indevida.

Como resultado, quase 1 milhão de indivíduos pertencentes a essas famílias unipessoais foram excluídos do programa Bolsa Família em 2023.

O Ministério do Desenvolvimento Social justificou essa medida afirmando que essas pessoas não estavam mais cumprindo os requisitos necessários para receber o benefício e, portanto, tiveram que ser desligadas do programa.

Além disso, o governo está realizando uma revisão minuciosa dos cadastros para identificar outros casos em que os beneficiários não estão cumprindo os requisitos essenciais para participar do programa.

Vale pontuar ainda que, essas investigações cadastrais devem continuar até pelo menos dezembro deste ano, e aqueles que forem considerados não elegíveis terão seus benefícios sociais bloqueados ou cortados

E como fica a situação das famílias unipessoais agora?

Foram recentemente divulgadas atualizações nas políticas de inclusão de famílias unipessoais no programa Bolsa Família, visando promover uma distribuição mais equitativa dos benefícios. As mudanças estabelecem que:

Um novo limite foi estabelecido para a inclusão de famílias unipessoais no programa, sendo permitido que até 16% delas sejam atendidas em cada município.

Essas alterações visam aprimorar a eficiência do programa e garantir que as famílias unipessoais também tenham a oportunidade de receber o apoio necessário

Quem pode ser excluído do programa Bolsa Família nessa próxima revisão dos cadastros?

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Programa Bolsa Família, um rigoroso processo de revisão está em andamento para examinar minuciosamente os dados registrados no Cadastro Único.

Durante esse procedimento, os beneficiários podem ter seus benefícios suspensos ou cancelados em diversas situações, tais como:

Aumento da Renda Familiar: Aqueles cuja renda mensal familiar aumentar em mais de meio salário mínimo poderão ter seus benefícios interrompidos. Por exemplo, se a renda por pessoa ultrapassar R$ 218, o benefício pode ser reduzido para até 50% do valor original, desde que respeite o limite de meio salário mínimo;

Frequência Escolar Insuficiente: Famílias que não garantirem o cumprimento do mínimo de frequência escolar exigido para crianças e adolescentes podem ter seu acesso ao programa comprometido;

Cadastro Desatualizado: Caso os dados registrados no Cadastro Único estejam desatualizados por mais de dois anos, isso pode resultar na suspensão dos benefícios;

Caderneta de Vacinação Desatualizada: A manutenção da caderneta de vacinação em dia é essencial. Famílias que não mantiverem as vacinações em ordem poderão enfrentar cortes nos benefícios;

Falta de Acompanhamento Pré-Natal: Gestantes que não estiverem realizando o acompanhamento pré-natal de forma adequada podem ter seus benefícios em risco;

Não Cumprimento do Acompanhamento Nutricional: Mulheres com até 44 anos, crianças e adolescentes que não estiverem seguindo o acompanhamento nutricional estabelecido correm o risco de perder seus benefícios.

É crucial que os beneficiários estejam cientes dessas condições e cumpram com os requisitos estipulados pelo Bolsa Família para garantir a continuidade de seus benefícios.

O programa busca promover o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade, incentivando o desenvolvimento de suas capacidades e o cumprimento de obrigações importantes.