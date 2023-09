ATENÇÃO! Uber deverá pagar uma indenização de cerca de 1 BILHÃO aos motoristas

A Uber enfrenta um cenário desafiador à medida que foi condenada a pagar uma vultosa indenização de cerca de R$ 1 bilhão. Essa decisão foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região (TRT-2) na última quinta-feira, 14 de setembro.

Entretanto, as implicações vão além do impacto financeiro. Além da penalização financeira substancial, a Uber também está sob a obrigação de formalizar a relação de trabalho com todos os motoristas que operam em sua plataforma.

A empresa, contudo, anunciou sua intenção de recorrer da decisão, declarando que não tomará nenhuma das medidas ordenadas pela sentença até que todos os recursos legais sejam exauridos.

A condenação judicial que recai sobre a empresa gira em torno de alegações de omissão nas contratações de seus motoristas, conforme determinado pela Justiça.

O juiz responsável pelo caso, Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, argumenta que a empresa teria agido de forma premeditada para contornar a legislação trabalhista vigente.

Essa sentença pode potencialmente desencadear um ponto de virada significativo para a Uber e para a indústria de transporte de passageiros por aplicativos como um todo.

A empresa enfrentará um período de intensos debates legais e desafios financeiros enquanto busca contestar a decisão e manter suas operações em funcionamento.

A evolução desse caso terá repercussões não apenas no cenário jurídico brasileiro, mas também em outras partes do mundo onde a Uber opera.

Quer entender muito mais sobre esse assunto? Então nos acompanhe nessa leitura, com certeza você vai esclarecer muitas dúvidas, especialmente se você é um motorista de aplicativo.



O que foi definido?

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) emitiu uma decisão histórica que obriga a Uber a pagar uma indenização extraordinária no valor de R$ 1 bilhão.

Nesta notável sentença, cerca de 10% desse montante, aproximadamente R$ 100 milhões, serão alocados para associações que representam motoristas de aplicativos.

A maior parcela dessa quantia significativa será destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O juiz responsável pela sentença ponderou que o valor anteriormente exigido da Uber era considerado “irrisório” quando se leva em consideração o substancial faturamento da empresa no Brasil.

A decisão do TRT-2 não apenas representa um marco importante no âmbito dos direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos, mas também ressalta a necessidade de as empresas que operam nesse setor assumirem responsabilidades financeiras adequadas em relação aos trabalhadores que fazem parte de sua força de trabalho.

Em nota, a empresa declarou:

“Olhando o valor de forma pura e simples, notadamente em um país de um povo preponderantemente pobre […], pode parecer impactante, mas contextualizando os aspectos econômicos divulgados pelos meios de comunicação e pela própria Ré […], bem como considerando que já são dados defasados […], o valor se mostra irrisório.”

Observação adicional sobre o processo da Uber

A Uber está atualmente envolvida em um processo legal movido pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos (AMAA).

A AMAA está buscando que a empresa reconheça os motoristas como seus funcionários além da indenização significativa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. Este processo teve origem em denúncias feitas por um grupo de motoristas sobre suas condições de trabalho.

A Uber defendeu-se argumentando que não mantém uma relação de emprego formal com os motoristas, no entanto, o juiz não concordou com essa alegação. A empresa também tentou manter o caso em segredo de justiça, mas esse pedido foi recusado.

Essa disputa legal acontece em meio a uma série de casos semelhantes. Nesse contexto, a Uber sendo mencionada mais de 6.100 decisões judiciais de tribunais e varas trabalhistas que negaram o reconhecimento de uma relação de emprego entre a empresa e sua plataforma.

Sentença aplicada a Uber

A Uber enfrenta agora a imposição de uma multa diária substancial de R$ 10 mil para cada motorista que não esteja devidamente registrado.

Esta decisão foi emitida pela justiça em primeira instância e determina que a empresa tem um prazo de seis meses, após o término do processo legal, para regularizar essa situação. Especificamente, a Uber deve cadastrar 1/6 dos motoristas não registrados a cada mês.

Essa medida judicial, entretanto, não é necessariamente definitiva, uma vez que a empresa ainda pode recorrer da decisão no mesmo tribunal, o TRT-2.

A decisão proferida pelo tribunal reconheceu a instituição como uma empresa de transporte de passageiros, um marco significativo na classificação da empresa e na regulamentação de suas atividades.

Além disso, a decisão destacou que a Uber não havia incluído a atividade de transporte de passageiros em seu cadastro junto à Receita Federal. A empresa estava listada como uma empresa de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, excluindo atividades imobiliárias.

Essa discordância entre a classificação da empresa e suas operações efetivas também foi um fator considerado pelo tribunal na imposição da multa.