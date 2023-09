Atores leiloam jantares e passeios com cães para beneficiar equipes de Hollywood em meio à greve

Uma coleção de listagens do eBay foi publicada, todas da Union Solidarity Coalition – um grupo de atores e escritores que “foram movidos a se conectar com a equipe” enquanto a paralisação de Hollywood continua sem fim à vista.

Maggie Gyllenhaal dar Sarah Silverman ambos estão oferecendo “20 minutos e 20 perguntas” para o licitante com lance mais alto, e Natasha Lyonne está dando a um fã sortudo a chance de deixá-la ajudá-lo a “Resolver as palavras cruzadas de domingo do New York Times”. Aliás, já ultrapassou US$ 2 mil.