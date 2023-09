Atriz alagoana estreia no Festival de Cinema de Veneza com vestido bordado à mão confeccionado por ateliê penedense

O bordado remete ao filme e representa Penedo e o estado de Alagoas; Francisca Lessa, presidente de ateliê premiado nacionalmente assina a obra

Tem artesanato penedense no tapete vermelho e ganhando o mundo, sim! A atriz alagoana Maya de Vicq, do longa-metragem brasileiro “Sem Coração”, estreou no Festival de Cinema de Veneza usando um vestido bordado à mão produzido em Penedo.

A responsável pela obra de arte é Francisca Lessa, presidente do ateliê premiado nacionalmente Pontos e Contos e a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), teve participação fundamental nessa grande conquista.

O modelo Maya de Vicq foi sugerido pelo estilista Ander Oliveira, que esteve em Penedo em novembro do ano passado, a convite do governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Junto com a comitiva formada por influenciadores digitais, arquitetos e jornalistas, Ander conheceu o ateliê Pontos e Contos e outros atrativos turísticos da cidade histórica.

No bordado penedense, é possível ver desenhos de uma baleia, coqueiros, mar, água, pássaros, barco à vela, ou seja, de elementos que não somente remetem ao longa-metragem, mas, também à cidade de Penedo e ao estado de Alagoas.

Os trabalhos de costura, desenho e bordado foram feitos pelo ateliê Pontos e Contos. Foram gastos, somente no bordado da baleia, 528 metros de linha, exatamente.

De acordo com Ander Oliveira, estilista da atriz Maya de Vicq, o bordado do vestido tem tudo a ver com o filme. “Ao mesmo tempo em que a técnica do bordado representa delicadeza e cuidado, ela também demonstra força e direcionamento. Fiquei muito feliz quando vi o resultado. Tudo muito lindo, tudo muito perfeito e tudo muito bem acabado. Foi, simplesmente, incrível. Amei!”, afirma o personal stylist.

“É muito legal quando a gente sabe que o nosso trabalho ganha mais visibilidade e essa foi uma grande oportunidade. A confiança, então, nem se fala. Saber que o bordado ficou do jeitinho que o cliente encomendou é surreal. Eu e todos os que fazem o Ateliê Pontos e Contos ficamos muito felizes”, declara Francisca Lessa.

“A prefeitura quer apresentar Penedo ao mundo como uma cidade criativa e que valoriza os seus talentos culturais. Levar o nome da cidade para um dos maiores festivais de cinema da Europa, através das alagoanas Nara Normande e Maya de Vicq, é uma honra”, ressalta Jair Galvão, gestor da SETUREC.

Feedbacks positivos

O modelo usado por Maya em Veneza chamou a atenção e foi destaque. “O vestido foi o maior sucesso e recebeu inúmeros elogios. Quando perguntavam sobre, nós fizemos questão de dizer que foi produzido por bordadeiras alagoanas de Penedo, do Ateliê Pontos e Contos”, disse Tamara de Vicq, mãe da atriz.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia Seturec Penedo

Fotos cortesia