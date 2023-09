ATUALIDADES! 14 assuntos que podem cair no Enem 2023

Tem 14 assuntos que podem cair no Enem 2023 e se você vai prestar a prova precisa estar atento. Afinal, além de questões na prova, os temas podem ser representados na redação. Então, atualize-se.

É comum que o Enem cobre assuntos da atualidade, por isso, o aluno deve estar atento aos assuntos mais atuais. Isso porque, na prova, além das temáticas habituais, algo do dia a dia será cobrado.

A seguir, conheça quais são os assuntos que estão em alta para a prova e confira o que pode ser cobrado deles na próxima que acontecerá em novembro deste ano.

Assuntos que podem cair no Enem 2023

Os assuntos que podem cair no Enem 2023 retratam todas as áreas. Ou seja, desde política até temas que envolvem a área de saúde. Por isso, reserve sempre um tempo para ler as notícias do Brasil e do mundo.

Um dos primeiros assuntos que podem ser cobrados na prova é o mandato atual de Lula, presidente do Brasil. Afinal, ele está representando o país pela terceira vez e foi eleito após um período de polarização política.

O dia 8 de janeiro também pode estar presente na prova. Isso porque, foi a data que os grupos anti-democráticos invadiram a sede dos Três Poderes em Brasília e depredaram todo o patrimônio público.

Já nas questões indígenas, é importante que entenda toda a polêmica envolvendo os Yanomamis. Afinal, o Ministério da Saúde declarou emergência nas terras, após resgatar indígenas com sinais graves de desnutrição, malária e infecção respiratória.

Voltando ao tema de política, entre os assuntos que podem cair no Enem 2023, estão as eleições em Brasília. Ou seja, o fato de Rodrigo Pacheco, do PSD – MG, ter sido reeleito presidente do Senado Federal, enquanto Arthur Lira, do PP – AL, foi reeleito como presidente da Câmara dos Deputados.



Os atentados em escolas públicas também pode ser alvo da prova. Aliás, aconteceram alguns casos ao longo do ano, como o da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo.

Já a ex-presidente Dilma pode ser assunto na prova. Afinal, ela foi eleita como presidente do New Development Bank, o banco que atende os países do bloco BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul.

Outro dos assuntos que podem cair no Enem 2023 é o relatório da ONU sobre o clima. Assim, a Organização das Nações Unidas apresentou seis grandes estudos que expõem os danos que estão sendo causados pelas mudanças climáticas.

Etarismo também pode estar no Enem 2023, após um caso que aconteceu em Bauru, no interior de São Paulo. Na situação, alunas ridicularizaram uma colega de classe por ter 40 anos e estar na faculdade.

Sem dúvidas a inteligência artificial pode aparecer, com foco no ChatGPT, um dos grandes destaques do ano. Bem como, as facilidades que proporciona e também os riscos dessa inovação.

Ainda na área das redes sociais, o Telegram pode ganhar destaque. Aliás, o aplicativo foi bloqueado pela Justiça Federal em meio ao debate sobre regulação das mídias e a distribuição das fakes news.

Após a morte da rainha Elizabeth, o Rei Charles III pode aparecer na prova. Isso porque, ele foi coroado no Reino Unido, em 8 de setembro de 2022.

Mais um dos assuntos que podem cair no Enem 2023 é o racismo, em especial, no futebol. Por exemplo, o caso de Vini Jr, jogador brasileiro que foi vítima do preconceito em uma partida na Espanha.

Voltando à política, a Unasul também deve estar presente na prova. Assim, com apenas sete membros, a possível retomada do bloco representa a reintegração das nações do subcontinente americano.

Por fim, tem o caso do submarino Titan, da empresa OceanGate é um dos assuntos em alta. Então, ele implodiu com cinco passageiros em uma expedição que visitava os destroços do Titanic.

Prepare-se para o Enem 2023

Agora que você já sabe os assuntos que podem cair no Enem 2023 é preciso se preparar para a prova, que acontece nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Portanto, faltam pouco mais de dois meses para o exame.

Uma dica é que os alunos reservem um tempo diário ou semanal para ler os noticiários e acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo. Assim, além de saber responder às possíveis questões, também terá repertório para a redação.