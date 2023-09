Atualização sobre lesão de Rhamondre Stevenson: Ezekiel Elliott é uma boa opção de fantasia?

Patriotas da Nova Inglaterra correndo de volta Rhamondre Stevenson foi listado como questionável para jogar na abertura da temporada de domingo contra o Filadélfia Eagles no Gilette Stadium depois de perder o treino de sexta-feira devido a um problema estomacal.

Stevenson, 25 anos, ainda deve jogar no domingo, de acordo com várias fontes. Caso ele não esteja disponível, no entanto, o veterano running back Ezequiel Elliott não é uma boa opção para proprietários de futebol fantástico.

Elliott, 28 anos, ingressou no New England como agente livre nesta entressafra com um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões. Ele terminou a temporada anterior com 876 jardas corridas e 12 touchdowns em 14 partidas.

Sete de seus 12 TDs corridos foram marcados na linha de uma jarda e mais 10 dentro de seis jardas da end zone.

Elliott já foi considerado o melhor RB da liga, mas agora parece que está correndo na areia.

Ezekiel Elliott roubará TDs de Rhamondre Stevenson

Stevenson também pode sofrer com a adição de Elliott, especialmente considerando como na temporada passada ele foi um dos únicos pontos altos do New England.

Elliott é o RB2 do time e conta com total apoio do técnico Bill Belichicko que pode significar que ele marca os TDs depois que Stevenson faz todo o trabalho.

A semana 1 revelará muito sobre como Belichick pretende usar sua dupla de running back, especialmente contra uma dura defesa dos Eagles.

Belichick, 71, também pode parecer ainda mais um gênio se Elliott tiver uma temporada de recuperação.