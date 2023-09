Áudio de Robert Quinn 911 revela caos na cena do acidente, ‘You Just Hit Me!’

Reproduzir conteúdo de vídeo





Foi um caos completo no local poucos segundos depois Robert Quinn supostamente bateu seu caminhão em quatro carros em um bairro da Carolina do Sul… com uma mulher gritando com o ex-astro da NFL, alegando que ele havia batido nela.

O suposto incidente ocorreu em agosto. 15 em Summerville… quando, de acordo com uma ligação para o 911 obtida por TMZ EsportesQuinn e uma mulher estavam discutindo sobre os veículos que ele havia sido acusado de atropelar.

Você pode ouvir no fundo do áudio da polícia… uma mulher estava gritando com um homem que parecia ser Quinn, exigindo que ele saísse de sua propriedade.

Quando o despachante perguntou o que estava acontecendo… a pessoa que ligou disse: “Minha mãe está conversando com o cara que fez isso e ele está um pouco perto demais dela” – mas pouco tempo depois, as coisas pareceram ficar violentas.

No fundo da ligação, uma mulher pode ser ouvida gritando: “Você acabou de me bater!” – com o despacho acrescentando rapidamente: “O homem acabou de bater na mãe do reclamante”.

Apesar do aparente confronto físico, é possível ouvir no áudio um confronto verbal ainda continuado, com Quinn aparentemente se oferecendo para comprar dois carros novos para a mulher.

“Ele está se oferecendo para comprar dois carros para sua mãe?” despacho perguntou ao chamador.

“Eles destruíram dois de nossos carros agora há pouco”, respondeu a pessoa que ligou. “E o carro do meu vizinho e o carro do meu outro vizinho. Ele acabou de bater em quatro carros.”

A pessoa que ligou então acrescentou: “Ele empurrou minha mãe na cabeça, bateu na cabeça dela”.

Mais tarde, a pessoa que ligou disse sobre Quinn… “Ele está agindo como se estivesse bêbado. Acho que ele está bebendo ou algo mais.”

Os policiais finalmente chegaram ao local… mas, de acordo com documentos policiais, os policiais dizem que o ex-pass rusher do Dallas Cowboys fugiu da área antes que pudessem interrogá-lo. Eles acrescentaram que, após uma busca no veículo destruído de Quinn, descobriram uma “garrafa parcialmente vazia” de uísque Crown Royal Apple no piso do passageiro.

Em última análise, Quinn – um atual agente livre – entregou-se no final da semana… e foi atingido por sete acusações no total decorrentes do incidente – incluindo atropelamento e fuga e agressão.