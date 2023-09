Aumento COLA 2024: Qual será o impacto do reajuste de 2024 em seus impostos?

To Ajuste do Custo de Vida da Previdência Social de 2024 (COLA) está no horizonte e deve trazer algumas mudanças para aposentados e beneficiários.

Com os dados mais recentes sugerindo que o COLA para 2024 poderia estar por perto 3%significativamente inferior ao Ajuste de 8,7% em 2023muitos questionam-se sobre o que este ajustamento significa para as suas finanças, especialmente em termos de impostos.

Embora uma diminuição do COLA de um ano para o outro possa parecer preocupante, pode haver uma fresta de esperança nesta situação.

Você poderia estar pagando impostos mais baixos em 2024

O Liga do Idoso Analista de políticas de Segurança Social e Medicare, Maria Johnson destacou que um menor COLA poderia resultar em impostos mais baixos para alguns beneficiários da Segurança Social.

Esta noção pode parecer contra-intuitiva à primeira vista, uma vez que uma redução COLA pode implicar dificuldades financeiras, especialmente para os idosos que enfrentam custos crescentes de bens essenciais como alimentação e cuidados de saúde. No entanto, é essencial considerar as implicações fiscais do Ajuste COLA.

Para Beneficiários da Segurança Sociala quantidade de impostos que pagam com base nos seus benefícios está vinculado aos seus níveis de rendimento. Quanto maior for sua renda, maior será a probabilidade de você pagar impostos em uma parte do seu Benefícios da Segurança Social.

O substancial deste ano Aumento de 8,7% no COLA em 2023 empurrou alguns beneficiários para faixas fiscais mais elevadas, resultando em impostos mais elevados em geral.

De acordo com a lei actual, os pagamentos da Segurança Social são geralmente tributáveis ​​se o rendimento combinado de um indivíduo (que inclui o rendimento bruto ajustado, juros não tributáveis ​​e metade dos benefícios da Segurança Social) exceder US$ 25.000 para arquivadores únicos ou US$ 32.000 para casais que entram com pedido em conjunto.

Em outras palavras, se você ganhar mais do que esses limites, poderá estar sujeito a impostos federais sobre o seu Benefícios da Segurança Social.

A boa notícia é que um menor COLA em 2024 poderia levar à redução de impostos para alguns Seguro Social destinatários.

O Especialista 401k relata que, dependendo de quão acima do valor da renda base um beneficiário está, 50% ou 85% dos seus benefícios são actualmente tributáveis. Aqueles que ficam abaixo do valor base não pagam impostos sobre os benefícios da Previdência Social.

Indivíduos com rendimentos combinados superiores a US$ 34.000 e casais com rendimentos combinados superiores US$ 44.000 poderiam potencialmente pagar impostos sobre até 85% dos seus benefícios. Com o menor projetado COLA para 2024alguns beneficiários podem encontrar-se confortavelmente abaixo destes limiares, reduzindo potencialmente a sua carga tributária.

Vale ressaltar que o tratamento tributário de Seguro Social os benefícios também variam de acordo com o estado.

Trinta e oito estados e Washington DC não tribute Renda da Previdência Socialproporcionando alívio aos aposentados nessas regiões.

No entanto, doze estados tributam Seguro Social em graus variados: Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Novo México, Rhode Island, Utah, Vermont e Virgínia Ocidental.