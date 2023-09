Aumento de limite NESTE banco faz clientes ficarem DE BOCA ABERTA

Se você é uma daquelas pessoas que constantemente procura a melhor alternativa para o seu dinheiro, é possível que já tenha experimentado o famoso “roxinho”, correto? O Nubank tem a grande vantagem de ser um dos principais cartões digitais no Brasil, com aumento de limite substancial.

A instituição financeira já conseguiu adaptar-se aos clientes brasileiros e tem a capacidade de fornecer alguns dos mais destacados serviços disponíveis no mercado. Portanto, confira a seguir os pormenores relativos a um método “oculto” para aumento de limite do cartão de forma rápida e fácil.

Como ter aumento de limite no Nubank

Antes de mais nada, é crucial compreender precisamente como ocorre a liberação de fundos através do tão conhecido “roxinho”. O Nubank efetua análises de perfil de todos os clientes para determinar a possibilidade de aumento de limite ou não.

Essas análises são realizadas nos primeiros meses ou semanas sempre de maneira proativa. Isso implica que você não necessita fazer qualquer tipo de solicitação.

Em outras palavras, o próprio Nubank encarrega-se das avaliações para averiguar se você poderia se enquadrar no perfil de um maior volume de crédito ou não. A intenção é verificar se todos estão recebendo um limite condizente.

Dicas fáceis

O método mais simples e conhecido por todos é claro: utilize o seu cartão de crédito com maior frequência e assegure-se de efetuar os pagamentos de forma pontual. Em outras palavras, quanto mais você utilizar, mais as entidades financeiras entenderão que existe uma relação de confiança. Ou seja, que não há obstáculos para ampliar o seu crédito, dado que você continuará a ser um pagador responsável.

Entretanto, existem outros serviços oferecidos pelo Nubank que podem simplificar o processo. Há o que muitos denominam de “mistério” para ampliar os limites, por exemplo.



Como usar a “evolução de limite”

Abaixo, você poderá descobrir como impulsionar o crescimento do seu limite de forma mais “ativa” em vez de “proativa”. De acordo com as informações divulgadas pela empresa, existe uma função chamada “evolução de limite“.

Essa é uma ferramenta que permite visualizar diretamente as datas das próximas análises de crédito. Com isso, você pode ter uma compreensão mais clara de quando ocorrerá a próxima avaliação.

Para utilizar a função, siga os passos a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank na seção de crédito;

Procure pela opção ‘Evolução do limite’;

Clique em ‘Sugerir limite’;

Agora, indique quanto você deseja, dentro de qual prazo e preencha as informações necessárias;

Pronto! Agora, basta continuar utilizando o seu cartão e aguardar a próxima avaliação.

Lembre-se sempre de que se você acabou de abrir uma conta, as coisas não são tão simples assim. É necessário construir uma relação de confiança por meio do uso regular do cartão, pagamentos pontuais das faturas e atividade, demonstrando que o Nubank é o seu cartão principal.

Nubank também faz empréstimos vantajosos

Necessitar de crédito é completamente comum. Existem situações em que as pessoas são surpreendidas financeiramente. Além disso, há outras ocasiões em que o dinheiro será útil apenas para realizar um desejo de compra ou algo semelhante.

Independentemente disso, ao falar sobre um empréstimo pessoal, a finalidade dos fundos não é relevante. Isso ocorre porque o contratante pode usar o montante como preferir, desde que o uso seja legal e que o pagamento das parcelas siga todas as regras acordadas durante a contratação.

Tendo isso em mente, nos dias de hoje, o empréstimo oferecido pelo Nubank se destaca como um dos mais populares. É possível contratar quantias significativas, que podem exceder R$ 50 mil, dependendo da situação de cada pessoa. As condições também são favoráveis, pois é permitido:

Escolher a data de vencimento da primeira parcela, com um prazo de até 3 meses;

Determinar o valor de cada parcela;

Definir o prazo para o pagamento total das parcelas.

Além disso, também existe a opção de renegociar um empréstimo já contratado. Se o desejo for quitar parcelas antecipadamente, há a possibilidade de obter um desconto substancial. Agora, se a intenção for prorrogar as parcelas, os juros podem aumentar.