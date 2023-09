Aumento do COLA 2024: Quais faixas fiscais terão um aumento com o COLA 2024?

To que não é surpresa para ninguém, a inflação é a razão pela qual as faixas de imposto de renda federal foram aumentadas após o Receita Federal (IRS) fez ajustes anuais de inflação. Isso incluiu alterações nas faixas de imposto de renda federal, dedução padrão e muito mais. O aumento dos preços em 2023 é a principal razão pela qual a agência decidiu aumentar os limites de rendimento para cada faixa em 2023, o que também se aplica às declarações apresentadas em 2024. Os ajustamentos anuais este ano são mais significativos do que o habitual. É provável que as pessoas notem a diferença na declaração de impostos do próximo ano, já que o objetivo dos ajustes anuais da inflação é compensar o aumento da faixa de impostos.

Como as faixas do imposto de renda federal de 2023 mudarão para 2024

Em meio à mudança de cerca de 7% nas faixas do imposto de renda federal de 2022 a 2023, o aumento para 2024 será ainda mais significativo. A Administração da Segurança Social anunciou um ajustamento do custo de vida de 8,7% para 2023, mas o aumento para o próximo ano pode não ser nem metade. Após o maior aumento em mais de 40 anos, os aumentos da taxa Federal Reserve nos últimos anos ajudaram a conter a inflação. Para 2024, o COLA o aumento não será tão elevado, pois não ultrapassará os 3%. A SSA não fará nenhum tipo de anúncio até meados de outubro porque está aguardando os últimos números da inflação durante o mês de setembro.

O tipo de faixa de impostos que aumentará com COLA 2024 são as taxas de dedução padrão. Além disso, mais de cinco dúzias de disposições fiscais federais serão alteradas devido à inflação. Em 2023, existem sete faixas de imposto de renda federal iguais a 2022. As alíquotas de imposto atuais para 2023 são 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e 37%. A dedução padrão para pessoas solteiras aumentou para US$ 13.850 e para US$ 27.700 para casais que entram com o processo em conjunto.