Aumento do COLA 2024: Quanto aumentarão os pagamentos de SSI para os idosos?

Fou os muitos idosos que dependem do dinheiro de Seguro Social sobreviver, como o Supplemental Security Income (SSI), o Aumento de COLA em 2024 é um grande negócio.

COLA significa Ajuste de Custo de Vida e há muito tempo é uma ferramenta financeira usada nos Estados Unidos para aumentar os benefícios de acordo com a inflação.

Segurança Social: Quando é anunciado o COLA, como é determinado e quanto as pessoas podem esperar?MC

“COLA é um aumento feito na Previdência Social e na Renda Previdenciária Suplementar (SSI) para neutralizar os efeitos do aumento dos preços na economia chamada inflação”, explica a Investopedia.

“Os COLAs são normalmente iguais ao aumento percentual no Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários (IPC-W) para um período específico.

“O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) representa os preços médios de uma cesta de bens e é usado para medir a inflação.”

Qual é o aumento do COLA 2024?

No ano passado, ao passarmos de 2022 para 2023, o aumento do COLA foi o maior em quatro décadas, uma vez que a inflação elevada levou a um aumento do COLA de 8,7 por cento.

Infelizmente, o aumento do COLA em 2024 deve ser muito menor do que os 8,7 por cento do ano passado.

De acordo com previsões feitas pela Senior Citizens League, um grupo de defesa apartidário, o aumento do COLA em 2024 pode ser de aproximadamente 3,0 por cento.

A boa notícia, porém, é que o COLA reduziu tanto porque a inflação abrandou, pelo que, em teoria, o poder de compra dos beneficiários não deveria ser tão alterado.

Quanto aumentarão os pagamentos de SSI para os idosos após o aumento do COLA em 2024?

A forma como esta ferramenta funciona é que seus pagamentos SSI aumentarão em linha com o aumento do COLA em 2024.

Por exemplo, se você estiver recebendo 1.000 dólares em benefícios de Pagamentos SSI em 2023, o valor dos seus benefícios aumentaria para 1.300 dólares com base na taxa COLA de 3,0 por cento, se esse acabar sendo o número oficial do COLA.

O valor definitivo do aumento do COLA 2024 será divulgado no dia 12 de outubro.