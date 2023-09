Aumento VA COLA 2024: Quais benefícios aumentarão com o reajuste do próximo ano?

EUEm um movimento que visa fornecer o tão necessário alívio financeiro aos veteranos, o presidente Joe Biden sancionou a lei Ajuste de custo de vida para compensação de veteranos (COLA) Lei de 2023 sobre 14 de junho, 2023.

Isto garante que os veteranos receberão um ajuste de custo de vida pelos seus benefícios em 2024alinhando-se com o COLA aplicado a Benefícios da Segurança Social.

O aumento do COLA visa manter o apoio financeiro dos veteranos em sincronia com o custo de vida cada vez maior.

Quais benefícios do VA sofrerão um aumento?

O próximo aumento do COLA afectará uma série de Benefícios VAincluindo mas não limitado a:

1. Compensação por invalidez: Os veteranos que recebem compensação por invalidez verão um aumento nos seus pagamentos, oferecendo alívio financeiro àqueles que serviram e se sacrificaram pelo seu país.

2. Subsídio para roupas: Os veteranos elegíveis para subsídio de vestuário beneficiarão do aumento do COLA, ajudando a cobrir os custos de vestuário necessários devido a uma deficiência relacionada com o serviço.

3. Indenização por Dependência e Indenização (DIC): Os cônjuges e filhos de veteranos falecidos que recebem DIC também experimentarão um aumento nos seus benefícios, ajudando-os a lidar com os desafios financeiros que possam enfrentar.

Embora o aumento percentual exato para 2024 ainda não foi determinado, será calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O IPC mede a variação média dos preços de bens e serviços em comparação com anos anteriores. Este índice é usado pelo Administração da Segurança Social (ASS) para determinar o COLA anual, que agora também se aplica aos benefícios do VA.

Quando os veteranos podem esperar o ajuste?

Normalmente, o Administração da Segurança Social anuncia seu anual COLA no início do próximo ano fiscal, começando em Outubro 1. Após este anúncio, o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) ajusta as suas taxas de pagamento de compensação em conformidade. Veteranos podem então esperar ver os novos valores dos benefícios começando com seus Janeiro de 2024 pagamento.

Esta boa notícia chega depois de veteranos e Seguro Social os destinatários experimentaram os mais substanciais COLA impulso em décadas no ano anterior, com um 8,7% aumentar devido às altas taxas de inflação.

No entanto, é importante notar que o aumento para 2024 pode diferir, pois depende de vários factores económicos, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor.

Observe que essas informações estão sujeitas a alterações à medida que novos detalhes surgirem sobre o COLA 2024 ajustamento.