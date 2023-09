Aumento VA COLA em 2024: Os benefícios para cônjuges sobreviventes aumentarão no próximo ano?

As é o caso a cada ano, Benefícios da VA COLA são revistos e aumentados de acordo com a inflação, e isso incluirá benefícios para cônjuges sobreviventes em 2024.

Os benefícios para cônjuge sobrevivente são pagamentos financeiros feitos ao cônjuge sobrevivente de um trabalhador falecido.

No caso de Benefícios da VA COLAafeta os cônjuges sobreviventes dos veteranos e é administrado pelo Departamento de Assuntos de Veteranos.

Os cônjuges sobreviventes verão um aumento nos benefícios VA COLA em 2024?

Os benefícios VA COLA para cônjuges sobreviventes aumentarão em 2024, pois o VA COLA é um ajuste de custo de vida aplicado aos benefícios VA todos os anos para acompanhar a inflação.

O aumento percentual exato para 2024 não será conhecido até outubro de 2023, mas estima-se que esteja entre 2,8% e 3,1%.

Todos os cônjuges sobreviventes que recebam Compensação de Dependência e Indenização (DIC) receberá o aumento COLA.

DIC é um benefício pago aos cônjuges sobreviventes de veteranos que morreram em serviço ou por invalidez relacionada ao serviço.

Existem aproximadamente 500.000 cônjuges sobreviventes e filhos dependentes que recebem Benefícios de Compensação de Dependência e Indenização (DIC) do Departamento de Assuntos de Veteranos (VA).

Este número inclui aproximadamente 400 mil cônjuges sobreviventes e 100 mil filhos dependentes.

O número de pessoas que recebem benefícios DIC tem diminuído nos últimos anos, devido a uma série de factores, incluindo o envelhecimento da população veterana e o declínio do número de mortes por deficiências relacionadas com os serviços.

No entanto, o DIC continua a ser um benefício importante para os cônjuges sobreviventes e filhos dependentes de veteranos.

Como é calculado um aumento de COLA?

Para calcular o aumento do COLA, o VA utiliza o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O IPC mede a variação média dos preços de bens e serviços em comparação com anos anteriores.

O VA usa o IPC-W, que é o IPC para assalariados urbanos e trabalhadores administrativos.

O aumento do COLA é aplicado a todos os pagamentos do DIC, incluindo a taxa básica do DIC, quaisquer pagamentos adicionais para filhos ou outros dependentes e quaisquer pagamentos especiais por deficiência ou outras circunstâncias.

O aumento do COLA é normalmente aplicado aos pagamentos do DIC em janeiro de cada ano, embora o VA possa fazer ajustes no cronograma de pagamentos se o COLA for anunciado no final do ano.