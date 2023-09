Ausência de Restituição IRPF: Como resolver nesses casos?

Com os lotes sendo pagos mensalmente, algumas pessoas têm percebido a ausência de Restituição IRPF, quando, supostamente, tinham a certeza de que receberiam o pagamento neste ano.

Agora, com o último lote prestes a ser pago, brasileiros começam a se questionar os motivos pelos quais ainda não tiveram acesso ao dinheiro.

Em alguns casos, pode acontecer de o dinheiro ter ficado retido na Receita Federal e, nessas situações, é importante verificar o que aconteceu para contestar e reorganizar a situação.

A seguir, apresentamos alguns detalhes para te ajudar na hora de lidar com esse problema. Confira!

Como contestar a ausência de Restituição IRPF?

Antes de contestar a ausência de Restituição IRPF, é importante avaliar o motivo pelo qual o problema aconteceu. Afinal, cada situação vai requerer uma atitude específica do contribuinte.

Portanto, avalie se o seu caso se enquadra em um dos pontos abaixo:

Caiu na malha fina?

Sem dúvidas, a malha fina é uma situação que deixa muitas pessoas preocupadas. No entanto, trata-se apenas de uma análise um pouco mais minuciosa da Receita que, quando detecta alguma irregularidade, o contribuinte, que não agiu de má-fé, apenas terá que retificar a declaração.



Normalmente, alguns dos motivos para cair na malha fina estão relacionados com dados informados de forma equivocada, digitação incorreta ou, em casos mais extremos, a tentativa de sonegação de impostos.

Para poder verificar se você caiu na malha fina e se precisa enviar uma Declaração Retificadora para resolver o problema de ausência de Restituição IRPF, é importante entrar no portal da Receita Federal e ver as “pendências na malha”. Depois disso, fazer a sua declaração nova e pronto.

Sua conta bancária indicada está errada?

Outro problema que pode levar à ausência de Restituição IRPF é o caso em que o contribuinte acaba indicando uma conta bancária errada no momento do envio da sua Declaração.

Nessa situação, você precisa acessar o portal e verificar qual foi a conta indicada. Lembrando que a Receita Federal não paga a restituição em contas que não estejam no nome do titular da declaração.

Portanto, para resolver essa situação e poder lidar com a ausência de Restituição IRPF, é importante entrar no portal e seguir na opção de “alterar dados cadastrais”. Assim, você poderá preencher com a conta correta e que esteja no seu nome.

Entregou sua declaração fora do prazo?

Quem entregou a declaração até dia 31 de maio, mas precisou retificar e demorou muito para isso, pode ser que tenha a ausência de Restituição IRPF por conta dessa situação.

Nesse caso, não há algo específico que possa ser feito pelo contribuinte, a não ser aguardar os lotes residuais que são pagos em outros momentos.

Se esse for o seu caso, para resolver a situação será necessário aguardar esses outros pagamentos que ainda serão feitos aos contribuintes. Fique atento às divulgações que são feitas pela Receita Federal para não perder a data e verificar se o recebimento acontece.