Autogolo de Sergio Ramos leva Barcelona à vitória sobre Sevilha

Barcelona conquistou três pontos inestimáveis ​​na vitória em casa sobre o Sevilla na noite de sexta-feira, aproveitando ao máximo um Sergio Ramos gol contra na vitória por 1 a 0.

O erro de Ramos foi o único golo da noite, com Los Cules mais uma vez a lutar para parecer verdadeiramente confiantes na frente da baliza.

Numa temporada da LaLiga EA Sports que se pretende bastante aberta em termos de campeonato, os pontos conquistados poderão ser decisivos no final da temporada, e é assim que Xavi olhará para o jogo de sexta-feira, especialmente depois da derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid.

O Barcelona controlou a posse de bola durante todo o jogo, mas conseguiu apenas cinco remates à baliza durante toda a noite, em comparação com os três dos visitantes.

Os anfitriões passaram a maior parte do primeiro tempo desperdiçando chances, com ambas Gavi e Robert Lewandowski fazer com que os esforços ultrapassem a trave.

Ivan Rakitic quase fez os anfitriões pagarem por seu desperdício no segundo tempo, quando o croata cabeceou para o canto mais distante da rede, apenas para raspar a parte externa da trave.

Foi um aviso claro para o Barcelona que o Sevilha tinha as ferramentas para prejudicá-lo, mesmo que não as tivesse utilizado eficazmente durante grande parte do jogo.

Foi um momento que pareceu dar vida aos blaugrana, já que em dois minutos eles assumiram a liderança.

Sergio Ramos cometeu um erro fundamental

Depois de ter passado uma carreira inteira irritando o Barcelona e sendo um incômodo geral para os da Catalunha, Sergio Ramos deu ao Barcelona a vitória aos 76 minutos.

A cabeçada de Yamal acertou a perna esticada do zagueiro e a bola girou para o fundo da rede de forma bastante fortuita.

Ramos ficou arrasado e o Barcelona conseguiu segurar a vitória por 1 a 0 e pressionar Real Madrid e Girona.