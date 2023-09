Autor de ‘General Bipolar’ explica como o combate pode desencadear o gene para a desordem

TMZ. com

Um veterano condecorado de 40 anos está se abrindo sobre como as missões de combate mudaram para sempre sua função cerebral, e ele diz que sua experiência é um conto de advertência para todos os militares e para os médicos que os tratam.

Conversamos com Geral Gregg F. Martin Terça-feira no “TMZ Live” sobre seu livro de memórias recém-lançado, “General bipolar: minha guerra eterna contra a doença mental“… que narra sua batalha pessoal. Como ele explica – o transtorno bipolar pode realmente se desenvolver com o tempo.