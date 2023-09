AUTORIZADO! Concurso do Ministério da Cultura anuncia EDITAL com salários de R$ 7,2 MIL

Mais um edital autorizado. Desta vez, trata-se do concurso do Ministério da Cultura – MINc. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, 27 de setembro.

A autorização veio pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

O Ministério da Cultura (MINC) tem o prazer de anunciar a abertura de um novo concurso público com uma oferta de 50 vagas para o cargo de analista técnico administrativo.

Este processo seletivo estava em planejamento desde o primeiro semestre e agora recebeu autorização oficial. De acordo com as informações disponíveis, o edital completo deve ser publicado dentro dos próximos seis meses, até o dia 27 de março de 2024.

Para se candidatar a essa oportunidade de analista no MINC, é necessário possuir formação de nível superior. A remuneração inicial para este cargo é de R$ 7.218,37, oferecendo uma perspectiva atrativa para profissionais qualificados que desejam fazer parte do Ministério da Cultura.

O último concurso realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) aconteceu no ano de 2012, por meio de um processo seletivo destinado ao preenchimento de 114 vagas em caráter temporário.

Deste total, 36 vagas eram destinadas a cargos que exigiam ensino médio, enquanto as outras 78 eram para profissionais de nível superior. A organização da seleção ficou a cargo da Fundação Universa.

O concurso AGU ( Advocacia Geral da União) está sendo um dos mais esperados até o momento. O certame oferta 400 vagas. Mas você conhece os cargos disponíveis?

Os salários são atrativos. Veja.

Sobre o concurso AGU

A ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, acaba de dar o aval para a realização do novo concurso AGU (Advocacia Geral da União), conforme foi oficialmente anunciado através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União em 27 de setembro.

Esse aguardado certame irá oferecer um total de 400 vagas distribuídas em diversos cargos, todos eles com requisito de nível superior e salários iniciais de até R$ 9 mil.

A notícia da realização deste concurso foi anunciada anteriormente no dia 21 de setembro, quando a secretária geral de consultoria da AGU, Clarice Calixto, encaminhou um ofício ao Ministério da Gestão para oficializar a seleção.

De acordo com as informações presentes no documento, a expectativa é que o edital de abertura seja publicado dentro de um prazo de até seis meses, ou seja, até 27 de março.

Este é um passo significativo para aqueles que buscam oportunidades no setor público e desejam ingressar na Advocacia Geral da União.

