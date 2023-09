O Governo Federal anunciou o bloqueio do Auxílio-Gás e divulgou a lista de excluídos do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) revelou que a folha de pagamento do auxílio nacional sofrerá cortes a partir de outubro, visando famílias com cadastros desatualizados.

Auxílio-Gás bloqueado pelo Governo? Conheça as novas regras e saiba quem pode receber

O próximo cronograma de pagamentos do Auxílio-Gás está marcado para iniciar em 18 de outubro. No entanto, para manter os pagamentos, os beneficiários precisam estar atentos às novas exigências do Governo Federal.

Em resumo, o Auxílio-Gás desempenha um papel crucial para muitas famílias, e manter o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) é essencial para garantir a obtenção do benefício.

Contudo, em agosto, o MDS suspendeu o pagamento do auxílio gás nacional para mais de 124 mil famílias, com o objetivo de incentivar a regularização dos cadastros.

Desse modo, essa ação também afetou o recebimento do Bolsa Família e envolve a revisão de cadastros desatualizados ou com dados incorretos, mantendo a eficiência do programa Auxílio-Gás.

Quem deve atualizar os dados para manter o benefício?

A revisão cadastral agora abrange novos grupos, considerando cadastros sem atualização nos últimos cinco anos (2018 ou 2019). Assim sendo, as famílias que não atualizarem seus cadastros até o prazo determinado poderão ter o benefício bloqueado a partir de outubro e cancelado em novembro. Veja quem está sendo convocado:

Cadastros desatualizados há mais de cinco anos (última atualização em 2018): famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Cadastros desatualizados há quatro anos (última atualização em 2019): famílias beneficiárias do PBF, TSEE ou BPC.

Cadastros sem atualização por mais de quatro anos (última atualização em 2019 ou anterior): famílias que não fazem parte de programas sociais beneficiários.



Quem ainda pode receber a parcela do Auxílio-Gás?

É fundamental esclarecer que o Auxílio-Gás atualmente cobre 100% da média nacional de preço do botijão de gás de 13 kg. Os pagamentos ocorrem bimestralmente para cidadãos que cumpram as seguintes regras:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606) ou ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos.

Famílias com renda superior a três salários mínimos também podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

Além disso, o beneficiário deve ter entre os membros da família alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). No entanto, é importante notar que o alcance do programa é limitado, e algumas regras de prioridade foram estabelecidas:

Famílias cujos registros foram mantidos atualizados no Cadastro Único nos últimos dois anos.

Famílias de menor renda.

Famílias com maior quantidade de integrantes.

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil.

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio das informações da averiguação, se disponíveis.

Em resumo, para garantir a continuidade do benefício do Auxílio-Gás, é fundamental manter o cadastro atualizado no Cadastro Único e cumprir as novas regras estabelecidas pelo Governo Federal.

De forma geral, o auxílio é uma importante ajuda para as famílias de baixa renda e, ao seguir as orientações, elas podem assegurar o acesso a esse benefício essencial.

Os perigos dos golpes que envolvem o Auxílio-Gás

Uma das táticas mais comuns usadas por golpistas é o envio de e-mails e mensagens de texto fraudulentas. Assim, estes parecem ser do governo ou de instituições oficiais, solicitando informações pessoais e financeiras em troca do Auxílio-Gás.

Por isso, é fundamental lembrar que o governo não solicita essas informações dessa forma. Além disso, golpistas também prometem “acelerar” ou “aumentar” o Auxílio-Gás em troca de pagamento adiantado. Portanto, lembre-se de que o Auxílio-Gás é um programa governamental e não requer pagamento para acessá-lo.