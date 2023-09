AUXÍLIO GÁS: Confira Calendário de Pagamento

O Auxílio-Gás é um programa social que tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social a adquirirem um botijão de gás de 13 quilos, garantindo assim o acesso a um recurso essencial para o preparo de alimentos e o aquecimento de suas residências.

Neste artigo, vamos explorar mais sobre o programa e informar quando os pagamentos serão retomados.

O valor do Auxílio-Gás e a importância para a população

Para muitos, R$ 100 pode não parecer muito dinheiro, mas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, essa quantia pode fazer toda a diferença entre ter o que comer ou passar fome. O Auxílio-Gás nacional disponibiliza esse valor médio para mais de 5 milhões de pessoas no Brasil, possibilitando a compra de um botijão de gás de 13 quilos.

O programa é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e tem como objetivo garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a esse recurso básico, que é fundamental para o preparo de alimentos e para o aquecimento de suas residências.

Retomada dos pagamentos do Auxílio-Gás

Os pagamentos do Auxílio-Gás seguem um calendário oficial, que determina as datas de liberação do benefício para os beneficiários. A última liberação do Auxílio-Gás nacional ocorreu em agosto, com o último pagamento realizado no dia 31.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o programa é de caráter bimestral, ou seja, os repasses são feitos a cada dois meses. Com o repasse realizado em agosto, os próximos pagamentos estão programados para serem retomados no mês de outubro deste ano.

Calendário de pagamentos do Auxílio-Gás



Confira abaixo o calendário completo de repasses do Auxílio-Gás nacional para o próximo mês:

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira)

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira)

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira)

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira)

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira)

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira)

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira)

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira)

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira)

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira)

Como solicitar o Auxílio-Gás

Para receber o Auxílio-Gás nacional, não é necessário realizar uma inscrição direta. No entanto, é importante que o cidadão esteja cadastrado no Cadastro Único do governo federal. Caso ainda não esteja cadastrado, é necessário procurar a prefeitura da sua cidade para realizar o cadastro.

Além de estar no Cadastro Único, é necessário atender a alguns critérios para ser elegível ao benefício. É preciso ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, e residir com pelo menos uma pessoa que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

Ademais, o Auxílio-Gás é um programa social que desempenha um papel fundamental na vida de milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com os pagamentos sendo retomados em outubro, espera-se que mais famílias tenham acesso a esse recurso essencial para o preparo de alimentos e o aquecimento de suas residências.

É importante que os beneficiários fiquem atentos ao calendário de pagamentos e às orientações do Ministério do Desenvolvimento Social para garantir o recebimento do Auxílio-Gás de forma correta. O programa é uma importante medida de combate à fome e à pobreza no país, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida para a população mais vulnerável.

Para mais informações sobre o Auxílio-Gás e outros programas sociais

