Auxílio Gás vai ser pago em setembro? Confira as datas oficiais

Na última semana, a Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Os dois programas são benefícios de distribuição de renda do Governo Federal que visam beneficiar as famílias brasileiras de baixa renda.

Os dois seguem o mesmo calendário de pagamentos e visam promover mais qualidade de vida para os inscritos, de forma a prover o sustento para os mais carentes.

A seguir, confira mais informações sobre os programas, bem como o novo calendário de pagamentos.

O Auxílio Gás vai ser pago em setembro de 2023?

O Auxílio Gás é um benefício assistencial de iniciativa do Governo Federal que tem por objetivo ajudar as famílias no custeio do gás de cozinha. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em agosto 5 milhões de famílias tiveram acesso aos recursos.

Atualmente, o valor do Auxílio Gás é equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás de 13kg. No mês passado, os beneficiários receberam R$ 108. Mas é importante lembrar que a média nacional é atualizada todos os meses pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Este é um benefício bimestral, ou seja, os inscritos recebem a cada dois meses. Dessa maneira, em setembro não haverá o pagamento do Auxílio Gás, uma vez que o repasse já ocorreu em agosto. O próximo calendário prevê a nova rodada apenas para outubro de 2023.

Apesar do Auxílio Gás não ter programação de repasses este mês, boa parte dos beneficiários também recebem o novo Bolsa Família, programa que prevê o pagamento normalmente em setembro.

O Bolsa Família atende as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que possuem renda mensal per capita de até R$ 218. Ao todo, mais de 20 milhões de famílias integram o programa.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família, assim como o Auxílio Gás, faz os repasses de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. A seguir, confira o calendário de pagamentos dos dois benefícios do governo.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família em setembro tem previsão para começar a partir do dia 18, com os beneficiários que possuem o NIS com final 1. Assim, confira o calendário oficial completo:

Final do NIS 1: 18 de setembro

Final do NIS 2: 19 de setembro

Final do NIS 3: 20 de setembro

Final do NIS 4: 21 de setembro

Final do NIS 5: 22 de setembro

Final do NIS 6: 25 de setembro

Final do NIS 7: 26 de setembro

Final do NIS 8: 27 de setembro

Final do NIS 9: 28 de setembro

Final do NIS 0: 29 de setembro

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás

O Auxílio Gás não fará repasses em setembro, mas os beneficiários já poderão conferir as datas do próximo pagamento. Além disso, o programa também segue o último dígito do NIS para os repasses. Assim, confira todas as datas:

Final do NIS 1: 18 de outubro

Final do NIS 2: 19 de outubro

Final do NIS 3: 20 de outubro

Final do NIS 4: 23 de outubro

Final do NIS 5: 24 de outubro

Final do NIS 6: 25 de outubro

Final do NIS 7: 26 de outubro

Final do NIS 8: 27 de outubro

Final do NIS 9: 30 de outubro

Final do NIS 0: 31 de outubro

Como fazer o saque do Bolsa Família e do Auxílio Gás?

Tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Gás são pagos por meio da conta social digital da Caixa Econômica. Nesse sentido, para ter acesso aos recursos, os beneficiários precisam acessar o aplicativo Caixa Tem, que está disponível para aparelhos Android e IOS.

Dessa maneira, poderão movimentar o pagamento por meio do app e realizar transferências, Pix, pagamento de boletos, recarga de celular, bem como também podem ter acesso a diversos serviços bancários no aplicativo.

Ademais, a Caixa Econômica também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque: