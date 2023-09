Bacio di Latte CONTRATA novos Atendentes, Auxiliares e mais!

A Bacio di Latte, famosa rede de gelaterias que faz sucesso no Brasil, está na procura por profissionais para compor o seu time. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades disponíveis no presente momento:

Atendente de Gelateria – Florianópolis – SC – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Gelateria – Campinas – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Atendente de Gelateria – Brasília – Lago Norte – DF – Efetivo;

Técnico (a) de Qualidade de Alimentos – Pouso Alegre – MG – Gastronomia;

Técnico (a) de Qualidade de Alimentos – São Paulo – SP – Produção;

Analista de Business Intelligence (BI) JR – São Paulo – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Produção – Boulevard Shopping – Belo Horizonte – MG – Produção;

Atendente de Gelateria – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de BI – São Paulo – SP – Análise de Sistema.

Mais sobre a Bacio di Latte

Sobre a Bacio di Latte, é interessante frisar que a rede surgiu na Itália e chegou ao Brasil há pouco mais de 10 anos.

Atualmente, trata-se da maior gelateria do Brasil com mais de 140 pontos de vendas espalhados pelo país. A marca conta com lojas e quiosques nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco, além de duas lojas em Los Angeles.

Como efetivar a sua candidatura?

Bom, agora que as vagas da Bacio di Latte já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

