Badr Hari anuncia retirada do evento principal do Glory 88 após o devastador terremoto no Marrocos

Badr Hari não tinha condições de lutar a luta principal do Glory 88.

A estrela do kickboxing estava escalado para enfrentar James McSweeney na luta principal do evento de sábado em Paris, mas em vez disso ele entrou no ringue e anunciou à multidão que não competiria devido aos trágicos acontecimentos no Marrocos, onde tem extensa família. raízes.

Na noite de sexta-feira, um terremoto atingiu a cordilheira do Alto Atlas, perto de Marrakech, causando devastação em massa. O número atual de mortos ultrapassou 1.300 pessoas, com outras 1.800 feridas.

Veja abaixo o discurso emocionado de Hari, proferido em árabe.

O MMA Fighting entrou em contato com os dirigentes do Glory, que confirmaram os motivos da desistência de Hari e que a luta principal foi cancelada.

Leia aqui o comunicado da promoção:

Badr Hari retirou-se do GLORY 88 devido a motivos de compaixão em torno do desastre do terremoto no Marrocos. A GLORY respeita a sua decisão e doará todos os lucros do evento a uma instituição de caridade em Marrocos para ajudar todos os afetados.

Damon Martin contribuiu para este relatório.