Baixe Disney + Hotstar para Windows 11 gratuitamente em 2023

Finalmente, o Disney+ foi lançado para Windows 11. A Microsoft planeja trazer vários aplicativos Android para PCs com Windows por meio da Microsoft Store. A Microsoft lançou recentemente o Disney+ na Microsoft Store. Disney+ é uma plataforma OTT com programas de TV e filmes da Disney, Pixar, National Geographic, Star Wars e Marvel. Ele oferece uma experiência premium com acesso a filmes populares, clássicos atemporais e retrocessos. Anteriormente, os usuários só podiam acessar o Disney+ pelo site ou no celular pelo aplicativo. No entanto, agora os usuários podem baixar o aplicativo Disney+ em seus PCs com Windows e transmitir conteúdo por meio dele.

Disney+ Hotstar para Windows 11

Se você deseja baixar Disney + para PC com Windows, este artigo está aqui para ajudá-lo. Neste artigo, discutiremos como você pode baixar Disney+ para Windows 11.

Requisitos do sistema para executar o Disney+ Hotstar

Você deve garantir que seu PC atenda aos requisitos mínimos de sistema para executar o Disney+. Abaixo estão alguns requisitos de sistema que seu PC deve atender para baixar e executar o Disney+ para Windows 11.

SO: Windows 10 versão 19041.0 ou superior

Arquitetura: Arquitetura x64 bits

Seu PC deve atender aos requisitos de sistema acima para baixar e instalar o Disney+ para Windows 11.

Baixando e instalando Disney + para Windows 11

Se o seu PC atender aos requisitos mínimos de sistema, você poderá baixar e instalar o Disney+ para Windows 11. Para baixar o Disney+ para Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla do seu teclado.

No Menu Iniciar, procurar Disney+ e abra o primeiro resultado da pesquisa que você vê na lista.

Agora clique em Liberta-te botão para baixar e instalar o Disney+ aplicativo no Windows 11.

Depois que o aplicativo for baixado em seu PC, você poderá executá-lo. Procurar Disney+ no Menu Iniciar e abra-o.

Você será solicitado a fazer login em sua conta para transmitir o conteúdo Disney+ no Windows 11.

Observe que, na Índia, a Disney + tem parceria com a Hotstar, e o aplicativo para ela não está disponível no momento. Portanto, ao tentar pesquisar Disney + na Microsoft Store na Índia, você obterá o resultado da pesquisa, mas não conseguirá instalá-lo na Índia.

Assista Disney + Hotstar no seu PC sem Bluestack

Quer aproveitar o Hotstar em seu laptop sem o incômodo de emuladores como Bluestacks? Aqui está um método rápido e fácil:

Abra seu navegador Google Chrome. Visite o site oficial da Hotstar Índia. Clique no menu de três pontos no canto superior direito do navegador Chrome. Navegar para ‘Mais ferramentas’. No menu suspenso, escolha ‘Criar atalho’. Diga “Aplicativo Hotstar para PC” ou algo que você vai lembrar. Garantir a ‘Abrir em nova janela’ opção está marcada. Voilá! Agora você configurou um atalho Hotstar em seu PC. Aproveite a transmissão

Programas de TV e filmes na Disney + Hotstar

Disney+ é uma das maiores plataformas OTT, que compete diretamente com os gigantes OTT Netflix e Amazon Prime View. Disney+ tem conteúdo (programas de TV e filmes) da Disney Vaulty, Start Wars, Marvel, Pixar, National Geographic e muito mais. Existem mais de 500 filmes dos filmes do Disney Channel e da biblioteca da Disney. Além disso, existem 7.000 programas de TV da Disney, Fox e National Geographic.

Você terá mais programas de TV e filmes animados e de ação ao vivo na plataforma. Além disso, a Disney planeja enviar mais de 100 novos filmes e programas anualmente no Disney+ para nunca ficar aquém do conteúdo.

Palavras Finais

É assim que você pode baixar Disney + para PC com Windows. Você pode executar o aplicativo Disney+ em seu PC com Windows e transmitir seu conteúdo seguindo as etapas acima. No entanto, você precisará de uma assinatura para transmitir conteúdo. Se você já possui a assinatura do Disney+, não precisará pagar nada e poderá transmitir conteúdo simplesmente fazendo login em sua conta.