Baixe toques e sons de notificação da Apple 2023 MP3

O Apple iPhone revolucionou o mundo dos smartphones, introduzindo produtos que não só são tecnologicamente avançados, mas também oferecem uma experiência de utilização intuitiva. A melhor maneira de fazer com que seu dispositivo reflita seu estilo e preferências únicos é personalizar seus toques e sons de notificação, o que faz parte dessa experiência. As opções de personalização de dispositivos iOS fornecidas pela Apple em 2023 continuarão a crescer. Neste artigo, você obterá nossa seleção diversificada de toques e sons de notificação da Apple disponíveis para download, dicas sobre como configurá-los no seu iPhone e algumas tendências interessantes para observar este ano.

Os 5 principais toques e sons de notificação para download em 2023

Então, se você deseja mudar o toque chato e antigo do seu iPhone, você veio ao lugar certo. A lista de aplicativos abaixo irá ajudá-lo a baixar Toques e Sons de Notificação da Apple 2023. Portanto, vamos dar uma olhada:

1. Tuunes

Tuunes é o aplicativo perfeito para obter toques prontos para usar no seu iPhone. Com mais de 10.000 toques para escolher, o Tuunes é reconhecido como um dos aplicativos mais antigos para amantes de toques.

Independentemente do seu gosto em toques, alarmes, tons de videochamada ou alertas de mensagens, o Tuunes tem de tudo. Na Apple App Store, você pode baixar este aplicativo incrível sempre que quiser ter muitas opções.

Ao usar os recursos do aplicativo, você pode criar toques personalizados com sua música favorita. Sua experiência com o aplicativo Tuunes será perfeita e descomplicada com seus recursos de navegação e edição fáceis. Apesar disso, se ainda tiver problemas, você pode contar com vários tutoriais para assistência instantânea.

Para a melhor experiência, você pode visualizar prévias de áudio no aplicativo Tuunes e encontrar as últimas tendências musicais. Além disso, você pode pesquisar por título da música, nome do artista ou marca de toque, além de acompanhar estatísticas ao vivo. Você também pode participar de desafios e ganhar recompensas interessantes.

2. Toques para iPhone: Infinito

Você tem dificuldade em encontrar um toque que goste no seu iPhone porque os toques padrão são muito ‘chatos’? Em seguida, acesse a App Store e baixe o Infinity. Você pode renovar completamente os toques do seu iPhone criando novos a cada dia ou hora – o que quiser. Usando o Ringtones Maker, você pode criar seus próprios toques cortando e selecionando segmentos de suas faixas de áudio favoritas.

Na extensa biblioteca de toques pré-criados, você pode encontrar aquele que se adapta às suas preferências sem criar os seus próprios. Além de rock, R&B, eletrônico, country, indie e muito mais, a lista também inclui músicas de diversos gêneros. Além disso, você tem acesso a novas músicas todos os dias no Infinity. Não há cópias não autorizadas das músicas listadas no aplicativo.

É fácil personalizar um toque legal, alerta de mensagem, tom de alarme ou outro alerta com esta coleção eclética. Além disso, você pode organizar e editar seus toques favoritos na seção ‘Favoritos’.

3. Designer de toque 2.0

Pode ser difícil encontrar o toque certo. No entanto, é possível criar toques personalizados ilimitados gratuitamente usando o aplicativo Ringtone Designer 2.0. Transforme qualquer música da biblioteca de música do seu iPhone em um tom de alerta, toque, alerta de e-mail, alerta de calendário ou notificação de correio de voz. Se você tivesse tons separados para seus irmãos, pais e amigos próximos, você se sentiria muito mais confortável.

É fácil fazer alterações em seu áudio usando a interface suave da plataforma, como a duração do clipe. Usando um conversor de toque do iPhone, selecione uma música e escolha a seção que você gosta da música.

Não é simples? Este aplicativo deve estar sincronizado com o iTunes para que os toques recém-criados apareçam nas configurações do seu smartphone. Além disso, o aplicativo Ringtone Designer 2.0 permite criar outros mais longos e sem anúncios.

4. Toques: para iPhone

Usando o aplicativo Apple Ringtones, você pode criar toques personalizados rapidamente. Seu toque fica pronto em minutos quando você seleciona músicas do iTunes local ou vídeos e adiciona seus toques pessoais.

Há mais do que toques para escolher neste excelente aplicativo, incluindo alarmes, alertas de texto e sons de notificação. Sua rica variedade de gêneros musicais, como jazz, rock, comédia e hip-hop, explica seu apelo.

Se você possui um iPhone, o aplicativo Toques oferece a capacidade de gravar áudio ou extrair áudio de vídeos para usá-los como toque algum dia. Além disso, você pode transformar qualquer áudio aleatório em um toque personalizado usando esses recursos.

Com o cortador de áudio, você pode editar qualquer música da sua biblioteca local do iTunes. Além disso, o aplicativo permite ajustar o tom do áudio aumentando e diminuindo gradualmente.

Além dos papéis de parede, o aplicativo oferece uma coleção exclusiva de temas, paletas de cores e elementos. Além disso, o GarageBand está integrado ao aplicativo para criação e instalação de toques.

5. Criador de toques: o aplicativo Ring

O aplicativo Ringtone Maker para iOS e Android é outra excelente ferramenta para criar toques. Além das ferramentas de edição, esta plataforma oferece uma ampla variedade de toques pré-projetados e prontos para uso.

Não importa que tipo de toque você deseja – engraçado, romântico ou algo parecido – o aplicativo Ringtone Maker tem tudo o que você deseja. Não é incomum encontrarmos vídeos com áudio intrigante.

É fácil extrair seu áudio favorito de uma música ou vídeo, editá-lo e transformá-lo em um toque com o aplicativo Ringtone Maker – The Ring. Além disso, você pode importar áudio diretamente de outros aplicativos, como o WeChat, usando o Uniform Type Identifier (UTI). Inclui recursos como ajuste de duração de áudio, fade in/out, etc.

Como baixar toques e notificações da Apple no Android 2023

Existem muitos sites que oferecem downloads gratuitos de toques e notificações da Apple para o seu dispositivo Android, mas lembre-se de que nem todos os sites são seguros. Portanto, se você deseja obter toques e sons de notificação da Apple em seu Android, verifique a lista de sites mencionados abaixo:

1. iTunes Machine

O iTunes Machine não é apenas um serviço relacionado ao iTunes; é uma plataforma de música imensamente popular para iPhones e dispositivos Android que oferece toques gratuitos. Quase não há anúncios e é bastante fácil de usar. Uma das coisas que o torna tão popular é a ampla variedade de categorias de toques.

Aqui você encontrará toques de todos os gêneros populares, incluindo Bollywood, espanhol, reggae, hip-hop, country, músicas temáticas de TV e muito mais. Com sua funcionalidade de pesquisa elegante, você pode filtrar seus toques favoritos. Além de MP3s e M4Rs, você pode baixar todos os toques como MP3s ou M4Rs.

2. Sons de notificação

Você pode baixar toques gratuitos em Sons de notificação, que oferece sons de alerta como toques. Ao contrário de outros sites de toques, este não oferece clipes de música. No entanto, possui diferentes categorias, como sons de animais, alertas de toque, alarmes e efeitos sonoros.

Também tem toques engraçados para o Natal. Além disso, permite baixar seu toque favorito em diversos formatos, incluindo MP3, OGG e M4R, com base em tags. Baixe toques para Android de qualquer maneira.

3. Audiko

Existe outro site popular que oferece toques Android gratuitos, o Audiko. No entanto, permite aos usuários criar seus próprios toques e baixar aqueles criados por terceiros. Você pode enviar suas músicas MP3 favoritas para este site para criar seus próprios toques que você pode compartilhar com outras pessoas.

Além disso, ele também oferece uma variedade de toques e toques de SMS populares. Além disso, ele classifica os toques por gênero e os categoriza de acordo com a popularidade. Sempre que quiser, você pode salvar seus toques favoritos e baixá-los para o seu iPhone ou Android.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você sobre como baixar toques e sons de notificação da Apple 2023. Esperamos que este artigo seja útil para você. Para mais sites de download de toques, comente abaixo e nos informe.

