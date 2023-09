Balas voam perto da filmagem de Sexyy Red na Flórida, One Dead

O rapper estava filmando o videoclipe com um monte de figurantes no Oakland Park Flea Market à tarde, quando alguém puxou uma arma por perto e começou a atirar. O suspeito então fugiu.

Os delegados do xerife do condado de Broward responderam e estavam investigando se o derramamento de sangue estava relacionado à gravação do vídeo.

Vídeos postados no Instagram mostram as aparentes consequências do tiroteio… em um clipe, você vê uma vítima ferida no chão. No outro, as pessoas caminham ordenadamente pelo shopping.