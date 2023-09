Bam Margera atinge o marco de 1 mês de sobriedade e anda de skate novamente

Bam Margera atingiu um marco fantástico em seu caminho para a recuperação… fomos informados de que ele está sóbrio há um mês e está até voltando à pista de skate.

Fontes próximas a Bam disseram ao TMZ… Bam recentemente atingiu a marca de 1 mês e mora em uma fazenda de propriedade de outro skatista profissional nos arredores da Filadélfia.

Disseram-nos que ele esteve na fazenda com a namorada, Dannii – os dois vão à academia todos os dias e fazem caminhadas com seus cachorros, e Bam perdeu muito peso… o que lhe deu a capacidade de começar a patinar novamente, e ele está mais uma vez fazendo com que tudo pareça fácil.



Nossas fontes dizem que ele está adorando voltar ao esporte, mas o mais importante é que ele manteve um círculo muito restrito de amigos e influências positivas. Dannii até lhe deu um ultimato que parece ter ajudado: ele a escolheu em vez da bebida.

Disseram-nos que a ex-estrela de “Jackass” sente que esta é a primeira vez que ele quer ficar sóbrio… em vez de ser forçado pela família ou amigos através de uma intervenção.

Como informamos, Bam está em uma batalha legal com sua ex-esposa, Nikkipela custódia de seu filho de 5 anos, Fénix — ela era concedida a guarda exclusiva temporária do menino no mês passado, após uma prisão e citação por separação casos de intoxicação pública. Bam consegue fazer FaceTime com Phoenix 4 vezes por semana.

A propósito, irmão de Bam, Eitarevelado no início deste ano, Bam destruiu uma guitarra que eles ganharam Billy ídolo em um ataque de raiva. Disseram-nos que Bam e Dannii saíram com o cantor na Filadélfia no fim de semana passado depois de um show, e Billy realmente autografou uma nova guitarra para ele.