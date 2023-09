Bam Margera faz tatuagem de Britney Spears, ‘Oops, eles fizeram isso comigo também’

Bam Margera recebi tinta nova e fresca enquanto estava no caminho da recuperação, e esta peça é uma homenagem a Britney Spears … alguém com quem ele diz ter semelhanças alarmantes.

Ele diz que o significado por trás disso tem tudo a ver com a “embaralhação da Flórida” – uma frase usada para descrever usuários de drogas com bom seguro de saúde no Sunshine State. Eles são constantemente enviados para vários centros de reabilitação que cobram repetidamente seus seguros.