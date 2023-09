Banca e Corporação se Pronunciam sobre Provas Anuladas

O concurso PMERJ é um dos mais aguardados pelos concurseiros do Rio de Janeiro. Com 2 mil vagas para soldados, oferece uma oportunidade para aqueles que sonham em ingressar na Polícia Militar do estado. No entanto, recentemente, as provas do concurso foram anuladas, gerando incertezas e dúvidas entre os candidatos. Neste artigo, vamos abordar todos os detalhes sobre a anulação, os procedimentos para a nova aplicação das provas e os requisitos para ingressar na PMERJ. Continue lendo para ficar por dentro de todas as informações!

Anulação das provas do concurso PMERJ

No último dia de agosto, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, decidiu anular as provas do concurso PMERJ devido a denúncias de fraudes e irregularidades. Essas denúncias incluíam atraso na abertura dos portões, uso de celulares durante a prova e relatos de fiscais despreparados. Além disso, uma operação da Polícia Militar prendeu 20 criminosos envolvidos em um esquema de fraude.

A anulação das provas gerou preocupação e descontentamento entre os candidatos, que aguardavam ansiosamente pelos resultados. No entanto, o governador afirmou que seria tomada uma “atitude enérgica” para punir os envolvidos nas tentativas de fraude, sem prejudicar aqueles que fizeram o concurso de maneira correta.

Novo cronograma e a contratação de uma nova banca

Após a anulação das provas, surgiram dúvidas sobre como seriam conduzidos os procedimentos para a nova aplicação do concurso PMERJ. Seria contratada uma nova banca organizadora? Quando seria divulgado o novo cronograma? Essas são algumas das perguntas que os candidatos têm feito.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que as investigações relativas ao concurso estão em andamento, mas não divulgou prazos para a divulgação do novo cronograma. Já o Ibade, a banca organizadora responsável pelo concurso, divulgou uma nota em seu portal oficial, garantindo que foram adotados todos os procedimentos de segurança para garantir a lisura do certame. A instituição também afirmou estar à disposição das autoridades competentes para apurar as ocorrências e identificar os supostos candidatos envolvidos nas fraudes.

No entanto, até o momento, não há uma previsão de quando um novo cronograma será divulgado com a nova data de aplicação das provas do concurso PMERJ para soldados. Os candidatos devem ficar atentos aos canais oficiais de comunicação da Polícia Militar e da banca organizadora para obterem informações atualizadas sobre o concurso.

Entenda por que as provas foram anuladas



Você também pode gostar:

As provas do concurso PMERJ, realizadas no dia 27 de agosto, foram marcadas por denúncias de candidatos, relatando diversas irregularidades. Entre as principais denúncias, estavam o atraso na abertura e fechamento dos portões, o uso de celulares durante a prova e a falta de fiscais suficientes para garantir a lisura do exame.

Além disso, uma operação da Polícia Militar prendeu 20 criminosos envolvidos em um esquema de fraude relacionado ao concurso. Esses elementos foram determinantes para a anulação das provas, visando garantir a transparência e a igualdade de oportunidades a todos os candidatos.

Como serão as novas provas do concurso PMERJ?

Ainda não foram divulgados detalhes sobre como serão as novas provas do concurso PMERJ para soldados. No entanto, é importante destacar que na primeira etapa do concurso, foram cobradas 50 questões distribuídas em cinco disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática Básica, Noções de Direitos Humanos, Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ, e Noções de Direito Penal e Processo Penal.

Cada questão terá o valor de dois pontos, e serão classificados aqueles que obtiverem, simultaneamente, 60% dos pontos e não zerarem nenhuma disciplina. Os gabaritos chegaram a ser divulgados pela banca organizadora, mas não serão válidos para a nova aplicação das provas.

Requisitos para ingressar na PMERJ

Para se candidatar ao concurso PMERJ para soldados, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. São eles:

Nível médio completo;

Idade entre 18 e 32 anos, considerando a idade compreendida até a véspera do trigésimo terceiro aniversário;

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ) na categoria B.

É importante ressaltar que o cargo de soldado da PMERJ não reserva vagas para pessoas com deficiência, devido às peculiaridades do exercício da função.

Se mantenha atualizado sobre o novo cronograma

O concurso PMERJ para soldados é uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Apesar da anulação das provas, é fundamental que os candidatos não desanimem e se mantenham atualizados sobre o novo cronograma e os procedimentos para a nova aplicação do concurso.

Fique atento aos canais oficiais de comunicação da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da banca organizadora para obter informações atualizadas sobre o concurso. Continue estudando e se preparando para garantir uma boa colocação nas novas provas. Boa sorte!