Banco Central acaba de revelar novas regras do PIX; Confira agora

Em uma medida que visa aprimorar a segurança do Sistema de Pagamentos Instantâneos Pix e fortalecer a proteção dos dados dos clientes, o Banco Central (BC) publicou uma resolução nesta terça-feira (26). A medida impõe novas obrigações às instituições financeiras em relação à comunicação de vazamentos ou incidentes de segurança relacionados ao Pix.

De acordo com as novas diretrizes, as instituições financeiras agora estão obrigadas a notificar seus clientes sobre qualquer vazamento ou incidente de segurança envolvendo as chaves Pix, independentemente de serem as causadoras desses incidentes ou da gravidade dos mesmos. Até então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determinava que a comunicação era obrigatória apenas em casos com potencial risco ou dano relevante.

Além dessa mudança crucial, a resolução também estabelece sanções mais rigorosas para os casos mais graves de incidentes relacionados ao Pix. As multas a serem aplicadas agora serão proporcionais ao número de chaves afetadas, visando incentivar as instituições a adotarem novas medidas preventivas.

Essa iniciativa do Banco Central reforça o compromisso das autoridades regulatórias em garantir a integridade do Sistema Pix, um dos pilares do sistema financeiro brasileiro que tem revolucionado a forma como as transações financeiras são realizadas no país. Com a transparência e as sanções mais rigorosas agora em vigor, espera-se que os clientes do Pix possam desfrutar de um ambiente mais seguro e confiável para suas operações financeiras.

BC reforça a responsabilidade das instituições financeiras

Segundo o BC, a responsabilidade pela comunicação dos incidentes recai sobre a instituição de relacionamento do cliente. Essa comunicação deve ser realizada por meio de canais seguros, acessíveis exclusivamente por identificação pessoal, como senhas e reconhecimento biométrico. Essa abordagem visa garantir a segurança das informações sensíveis dos clientes.

O Banco Central enfatiza que essa medida não representa uma mudança significativa na prática atual das instituições financeiras. Até agora, na maioria das ocorrências de vazamento de chaves Pix, as instituições já vinham notificando os clientes, independentemente da gravidade do incidente. A resolução do BC tem o objetivo de oficializar essa prática e reforçar a transparência no sistema.

Em comunicado, o BC afirmou que desde o lançamento do Pix, optou pela comunicação mesmo nos casos de menor impacto, visando manter a confiança da população no sistema de pagamento instantâneo. A autoridade monetária ressalta que esse compromisso com a transparência tem gerado inúmeros benefícios para a sociedade.



Segurança do sistema de pagamentos Pix

O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil com uma série de medidas de segurança para tornar as transações financeiras mais seguras. No entanto, a segurança do Pix depende não apenas das medidas implementadas pelo Banco Central, mas também das práticas adotadas pelos usuários e pelas instituições financeiras.

O sistema de pagamentos requer autenticação para realizar transações, seja por meio de senhas, reconhecimento biométrico ou outros métodos de autenticação segura. Além disso, as informações transmitidas durante as transações Pix são criptografadas, o que significa que são codificadas para proteger contra o acesso não autorizado.

No entanto, é importante lembrar que nenhum sistema é completamente imune a riscos. A segurança do Pix também depende da conscientização dos usuários, que devem tomar medidas para proteger suas senhas, dispositivos e informações pessoais. É fundamental seguir boas práticas de segurança, como não compartilhar senhas, utilizar senhas complexas e manter o software do dispositivo atualizado.