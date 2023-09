Banco Central emite COMUNICADO sobre Vazamentos no PIX

O Banco Central (BC) publicou uma resolução que obriga as instituições financeiras a informarem seus clientes sobre qualquer vazamento ou incidente de segurança relacionado ao Pix. Essa medida tem o objetivo de aumentar a transparência e a confiança dos usuários nesse meio de pagamento instantâneo. Além disso, a resolução estabelece penalidades mais severas para os casos mais graves e multas proporcionais ao número de chaves afetadas.

Comunicação obrigatória sobre incidentes de segurança no Pix

Antes dessa resolução, as instituições financeiras apenas tinham a obrigação de comunicar vazamentos ou incidentes de segurança no Pix caso houvesse potencial risco ou dano relevante. Agora, as instituições devem informar seus clientes sobre qualquer incidente, independentemente de serem responsáveis pelo vazamento ou da gravidade do caso. Essa comunicação é feita por canais seguros de comunicação, acessíveis apenas por meio de identificação pessoal, como senha e reconhecimento biométrico.

Desde o lançamento do Pix, o Banco Central tem adotado uma postura de transparência, comunicando mesmo os casos de menor impacto. Essa abordagem visa manter a confiança da população nesse meio de pagamento. A resolução reforça esse compromisso com a transparência, garantindo que os clientes sejam informados sobre qualquer incidente de segurança.

Responsabilidade da instituição de relacionamento

A resolução também define que a responsabilidade de comunicar os incidentes de segurança recai sobre a instituição de relacionamento do cliente. Mesmo que essa instituição não seja a responsável pelo vazamento, ela é encarregada de informar o cliente. Isso ocorre porque a comunicação é feita por canais seguros, nos quais apenas a instituição de relacionamento tem acesso. Dessa forma, o Banco Central busca garantir a confidencialidade das informações e a segurança dos usuários.

Novas penalidades e multas proporcionais

Além da obrigatoriedade de comunicação, a resolução também estabelece novas penalidades para as instituições financeiras que descumprirem os requisitos de segurança do Pix. Agora, o impacto dos incidentes será considerado na determinação das punições, sendo que os casos mais graves terão punições mais severas. As multas relativas aos incidentes de segurança com dados pessoais no Pix serão calculadas com base na quantidade de chaves potencialmente afetadas. Quanto maior o vazamento, maior será a multa.

Essas medidas têm como objetivo incentivar as instituições financeiras a adotarem práticas de segurança mais eficientes e a garantirem a proteção dos dados de seus clientes. Com penalidades mais rígidas, espera-se que as instituições se empenhem ainda mais na prevenção de vazamentos e incidentes de segurança.



Implementação de aperfeiçoamentos futuros

O Banco Central ressalta que a resolução atual é apenas o primeiro passo para aprimorar a segurança do Pix. O órgão está constantemente em diálogo com as instituições financeiras e outros órgãos para discutir novas medidas de segurança. O Grupo Estratégico de Segurança no Fórum Pix é um espaço de discussão importante para a implementação de aperfeiçoamentos futuros.

Novas tecnologias e estratégias de segurança estão em constante evolução, e o Banco Central está comprometido em acompanhar essas mudanças e adotar as melhores práticas para garantir a segurança do Pix.

Medida importante

A resolução do Banco Central que obriga as instituições financeiras a informarem seus clientes sobre vazamentos e incidentes de segurança no Pix é uma medida importante para aumentar a transparência e a confiança nesse meio de pagamento. Ao tornar a comunicação obrigatória e propor multas proporcionais ao número de chaves afetadas, o Banco Central busca incentivar as instituições a adotarem práticas de segurança mais eficientes e a garantirem a proteção dos dados de seus clientes.

Essa resolução é apenas o primeiro passo para aprimorar a segurança do Pix, e o Banco Central está comprometido em continuar acompanhando as evoluções tecnológicas e implementando medidas adicionais conforme necessário. A segurança dos usuários é uma prioridade e o Banco Central está empenhado em garantir que o Pix seja um meio de pagamento prático, rápido e seguro.