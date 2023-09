Banco digital está dando R$ 12 MIL de limite para os novos clientes; confira

Os bancos digitais têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, oferecendo uma variedade de serviços e benefícios. Um desses bancos que tem ganhado destaque é o Will Bank.

Will Bank é um banco digital que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro brasileiro, principalmente por oferecer serviços diferenciados e com muitas vantagens aos seus clientes. Com o Will Bank, os clientes têm a possibilidade de realizar todas as suas operações bancárias sem sair de casa, através de um aplicativo fácil de usar. Hoje, vamos falar sobre um desses diferenciais: o cartão de crédito Will Bank, que pode oferecer até R$12,000 de limite para novos clientes.

Benefícios do Will Bank

O Will Bank oferece uma série de benefícios aos seus clientes. Além do elevado limite de crédito, a instituição também oferece:

Cartão de crédito sem anuidade

Gestão completa da conta através do aplicativo

Opções de investimento

Atendimento ao cliente 24/7

O principal destaque do Will Bank é o seu cartão de crédito. De acordo com relatos de alguns usuários, o limite inicial pode chegar até R$ 12 mil.

Limite do Cartão Will Bank

O limite inicial do cartão de crédito Will Bank é definido de acordo com o perfil financeiro do cliente. No entanto, a instituição costuma aprovar um limite inicial de R$100, que pode aumentar para R$500 para clientes que participam do seu jogo de aumento de limite.

Como Funciona o Jogo de Aumento de Limite?

O jogo de aumento de limite é uma das principais vantagens do cartão Will Bank. Ele funciona da seguinte forma:



Você também pode gostar:

Na primeira fase, o limite inicial é de R$100. Se o cliente pagar a fatura total até a data do vencimento, o limite do cartão aumenta para R$200. Na segunda fase, ao efetuar o pagamento total da fatura até a data do vencimento, o limite do cartão passa a ser de R$300. Na terceira e última fase, ao pagar o valor total da fatura até o dia do vencimento, o cliente recebe um aumento de R$200, fazendo com que o limite total do cartão passe a ser de R$500.

Aumento Automático do Limite

Após a terceira fase do jogo de aumento de limite, o aumento do limite deixa de ser automático. No entanto, o Will Bank realiza mensalmente uma análise do perfil do usuário e verifica a possibilidade de oferecer um aumento do limite.

Para aumentar as chances de ter o limite do cartão aumentado, é importante concentrar suas compras no cartão Will Bank, pagar as faturas em dia e manter o nome livre de dívidas.

Para consultar o limite disponível do cartão de crédito Will Bank, basta acessar a conta pelo aplicativo e verificar a informação na tela inicial.

O cartão Will Bank é uma excelente opção para quem busca um cartão de crédito sem anuidade, com possibilidade de aumento de limite e que oferece uma conta digital completa. Além disso, ele também possui cobertura internacional, o que é um grande diferencial.

Segurança do Will Bank

Como qualquer instituição financeira, o Will Bank segue rigorosos padrões de segurança. O banco é regulado pelo Banco Central do Brasil e adota medidas de proteção para garantir a segurança dos dados dos seus clientes.

Além disso, todas as transações realizadas através do aplicativo são criptografadas, garantindo a segurança das informações.

Investimentos no Will Bank

Além dos serviços bancários tradicionais, o banco também oferece opções de investimento aos seus clientes. Através do aplicativo, é possível investir em diferentes tipos de produtos, como CDBs e fundos de investimento.

Os usuários da fintech têm avaliado positivamente a instituição. Muitos destacam a facilidade de uso do aplicativo e o atendimento ao cliente como pontos positivos.

Além disso, o limite de crédito oferecido pelo banco também é frequentemente mencionado como um diferencial.

Importante manter um bom histórico de pagamento

O Will Bank é uma excelente opção para quem busca um banco digital completo, com uma ampla gama de serviços e benefícios. O seu cartão de crédito com alto limite é um grande atrativo, especialmente para quem precisa de um maior poder de compra.

No entanto, é importante lembrar que a concessão do limite de crédito depende da análise de crédito do cliente. Portanto, mantenha sempre um bom histórico de pagamento e cuide do seu score de crédito.

Se você está em busca de um banco digital que ofereça um alto limite de crédito e uma variedade de serviços, o Will Bank pode ser a escolha certa para você. Analise as suas necessidades e veja se ele atende ao que você procura em uma instituição financeira.