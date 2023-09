Banco do Brasil adere ao Desenrola Faixa 1. Veja o que significa

O Banco do Brasil confirmou na noite desta segunda-feira (4) que está oficialmente habilitado para participar do Desenrola Brasil na Faixa 1. Trata-se da nova fase do programa do governo federal que ajuda no processo de negociação das dívidas de milhões de brasileiros. O BB já faz parte da Faixa 2 do projeto.

“Estamos atuando com uma visão ampliada, com condições para outros públicos, incluindo micro e pequenas empresas. Sempre acreditamos no potencial do Desenrola e observamos com satisfação a adesão do mercado nesse esforço para que milhões de brasileiros passem a ter dignidade financeira”, disse a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros.

O Desenrola Brasil está em atividade desde o dia 15 de julho. A proposta do governo federal é atender a duas faixas de cidadãos. São elas:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro do ano passado;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de algo entre dois salários mínimos e R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Neste primeiro momento, apenas as pessoas inclusas na Faixa 2 é que estão sendo atendidas pelo programa do governo federal. A partir do final de setembro, a ideia é começar a atender os cidadãos que fazem parte da Faixa 1.

Habilitação dos credores

Para participar do Desenrola na Faixa 1, os credores precisam se inscrever no site oficial do governo federal voltado para este fim. Assim como o Banco do Brasil, a empresa precisa realizar este tipo de inscrição dentro do prazo, que termina já no próximo sábado (9).

Ao entrar no site e realizar a sua inscrição, o credor vai precisar identificar as suas dívidas e atualizar os seus valores. Vale lembrar que o governo federal só vai selecionar as empresas que estão dispostas a oferecerem as melhores condições de negociação.

Ao cidadão que está em situação de inadimplência, o que resta é esperar. Nesta fase de inscrição, apenas os credores precisam se inscrever. O processo de inscrição das pessoas endividadas só deve ocorrer no final do mês de setembro.



Desenrola no Banco do Brasil

Especificamente no Banco do Brasil, o Desenrola já ajudou a renegociar mais de R$ 1,1 bilhão em dívidas. Estima-se que quase 445 mil clientes tenham conseguido limpar os seus nomes desde o início do projeto.

Câmara aprova urgência do Desenrola

Na noite desta segunda-feira (4), a Câmara dos Deputados aprovou por 360 votos a 18, a urgência do projeto de lei que cria o Desenrola e limita juro do rotativo. Isso significa que o mérito das propostas vai poder ser votado diretamente no plenário na Casa, sem a necessidade de passar por uma série de comissões.

O único partido que orientou o voto contra a urgência foi o Novo. Mesmo as bancadas da minoria e da oposição liberaram os parlamentares para votarem a favor do governo, se assim desejassem. O movimento indica que o projeto que cria o Desenrola não vai ter muitas dificuldades para ser aprovado.

De acordo com informações de bastidores colhidas pelo jornal Folha de São Paulo, a intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) é votar o documento ainda nesta semana.

Lira chegou a editar um decreto obrigando a presença de todos os parlamentares na Casa nesta segunda-feira (4) para que eles ajudassem a aprovar o projeto de autoria do governo federal.

O Desenrola foi uma das principais promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros estejam em situação de inadimplência neste exato momento.