Banco do Brasil fará mais convocações em concurso?

O Banco do Brasil homologou seu último concurso público no mês de julho deste ano de 2023. Assim, até o momento, já realizou um total de 1.833 convocações.

Além disso, segundo a instituição bancária, até o fim deste ano de 2023, ocorrerá a convocação de mais de 700 aprovados. Isto é, chegando à marca de 2.573 nomeações durante este segundo semestre.

“Informamos que até este momento, o Banco do Brasil convocou 1833 candidatos. A previsão para este ano é de convocarmos mais 740 candidatos”, declarou o BB.

Então, com o alcance das 2.500 vagas, o banco contará com mais de 3.952 candidatos convocados, chegando ao número total de vagas do último edital.

Segundo a instituição, todos os participantes do processo seletivo que aguardam o contato do BB devem estar atentos ao endereço de e-mail que informou no ato da inscrição.

Desse modo, caso seja necessário atualizar alguma informação, os interessados poderão entrar em contato com o banco por meio de:

Whatsapp, pelo número (61) 4003-5291; ou

De forma presencial em uma das agências físicas.

De acordo com o Banco do Brasil, todos os candidatos aprovados deverão ser chamados para ocupar os cargos imediatos durante o período de validade do processo seletivo. Isto é, por um ano, podendo se estender por igual período caso haja necessidade.

Ao todo, o certame contou com 2.149 candidatos aprovados para o posto de agente comercial e outros 2.150 para a função de agente de tecnologia.



Você também pode gostar:

Banco do Brasil fala sobre perfil de seus servidores

O Banco do Brasil também falou sobre o perfil dos candidatos que se aprovaram.

Nesse sentido, segundo a instituição bancária, mais de 85% dos candidatos classificados para fazer parte do quadro de servidores do BB possuem até 35 anos de idade.

Já no que se refere à raça e/ou etnia, 40% se autodeclaram pretos ou pardos.

Ademais, do número total de oportunidades, 10,28% foram para cidadãos com alguma deficiência.

Veja também: SCGás abre novo concurso público e está com INSCRIÇÕES ABERTAS

Por fim, o BB ainda frisou sobre a formação de cada um:

“A maioria dos potenciais novos funcionários possui nível superior de escolaridade, sendo 43% graduados e 18% pós-graduados com especialização, mestrado ou doutorado, enquanto 38% completaram ensino médio ou técnico”, destaca a instituição.

Concurso ofertou mais de 6 mil vagas

Ao todo, o certame do Banco do Brasil contou com a oferta de 6.525 oportunidades para a função de escriturário, cargo de nível médio.

Contudo, o número total de vagas acabou mudando, com o acréscimo de 525 oportunidades para candidatos portadores de alguma deficiência.

“O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência”, destacou a vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia.

Com a alteração, portanto, o posto de agente comercial passou a apresentar 3.300 vagas, enquanto a carreira de agente de tecnologia teve seu número aumentado para 3.225 postos de trabalho.

De acordo com o edital, todos os candidatos com aprovação serão contratados por meio do regime celetista. Assim, as carreiras contam com uma remuneração inicial de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 referentes ao vencimento base, R$ 1.014,42 de auxílio alimentação e R$ 799,38 de cesta alimentação.

Ademais, o Banco do Brasil também possibilita seus servidores tenham acesso aos seguintes benefícios:

Participação nos lucros da instituição, normalmente paga duas vezes a cada ano;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Previdência privada com participação do banco;

Auxílio creche;

Auxílio ao filho portador de deficiência.

Ao longo da carreira, os funcionários do banco ainda poderão se capacitar através da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que conta com bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas entre outros.

Homologação do resultado foi em julho

A homologação dos resultados finais do concurso do Banco do Brasil foi no dia 14 de julho de 2023, por meio de uma publicação em edição do Diário Oficial da União.

Assim, após a ação, a instituição informou que efetuaria as convocações conforme as necessidades identificadas e de acordo com a disponibilidade de orçamento.

Ao se iniciar a partir da data de homologação dos resultados finais do processo seletivo, todas as convocações e contratações serão feitas dentro do período de validade do certame, que é de um ano. Contudo, há a possibilidade de se estender por igual período caso seja necessário.

Como o BB já destacou, a convocação de candidatos por microrregião, no caso de vagas para a ampla concorrência, portadores de deficiência e candidatos negros, será da seguinte maneira: a primeira oportunidade será ao candidato que possuir a melhor colocação.

Já a segunda oportunidade vai ao concorrente mais bem colocado na reserva de PcDs. Dessa forma, para ocupar a terceira vaga, será convocado aquele melhor colocado entre os candidatos negros.

Veja também: AGU recebe autorização para novo concurso

“Os demais candidatos da lista de PcDs serão convocados após o intervalo de 19 vagas providas pela ampla concorrência, assim como os demais candidatos da lista de pessoas pretas ou pardas serão convocados após cada intervalo de quatro vagas providas na disputa geral”, detalhou o BB.

Como foi o último concurso do Banco do Brasil?

As avaliações do concurso do Banco do Brasil foram no dia 23 de março de 2023. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de candidatos participaram do processo seletivo, que contou com exames aplicados em todas as regiões do país.

Todos os candidatos foram submetidos a uma prova objetiva de 70 questões. Isto é, sendo deste número, 25 sobre Conhecimentos Básicos e outras 45 sobre Conhecimentos Específicos. A etapa ainda contou com a realização de uma redação.

Os temas variavam de acordo com a função preterida pelo candidato.

Portanto, para o cargo de Agente comercial, os Conhecimentos Básicos foram:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 05 questões;

Matemática: 05 questões;

Atualidades do Mercado Financeiro: 05 questões.

Conhecimentos Específicos:



Matemática Financeira: 05 questões;

Conhecimentos Bancários: 10 questões;

Conhecimentos de Informática: 15 questões;

Vendas e Negociação: 15 questões.

Além disso, o cargo de Agente de tecnologia cobrou no bloco de Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 05 questões;

Matemática: 05 questões;

Atualidades do Mercado Financeiro: 05 questões.

Conhecimentos Específicos – 45 questões



Probabilidade e Estatística: 05 questões;

Conhecimentos Bancários: 05 questões;

Tecnologia da Informação: 35 questões.

Veja também: Concurso Nacional Unificado deve divulgar órgãos participantes em breve

A redação possuiu caráter eliminatório, sendo no modelo de texto dissertativo-argumentativo.